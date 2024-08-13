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Maske ve çelik yelekli saldırgan 5 kişiyi yaraladı

Eskişehir'de yüzüne maske takıp hücum yeleği giyen 18 yaşındaki bir kişi, bıçak ve baltayla saldırdığı 5 kişiyi yaraladı. O anları sosyal medya hesabından canlı yayınlayan zanlı, görev yerine giden bir polis memuru tarafından yakalanırken, saldırıda yaralanan 5 kişi hastanede tedaviye alındı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, şüpheli A.K. hakkındaki soruşturmanın titizlikle yürütüldüğünü açıkladı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ise şüphelinin yakalanarak gözaltına alındığını bildirdi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 13 Ağustos 2024 08:08, Son Güncelleme : 13 Ağustos 2024 09:38
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Olay, akşam saatlerinde Eskişehir Tepebaşı ilçesine bağlı Uluönder Mahallesi'nde meydana geldi.

18 yaşındaki A.K. isimli kişi iddiaya göre evinde içeriğinde kesici aletlerin de olduğu bilgisayar oyununu oynadı. Bir süre sonra oyundan etkilendiği öne sürülen A.K., daha önceden temin ettiği maskesini ve çelik yeleğini giyip, eline aldığı balta ve bıçakla sokağa çıktı.

Kıyafeti ve elindeki kesici aletlerle görenleri endişelendiren A.K., Uluönder tramvay durağında bekleyen vatandaşlara dehşet yaşattı. Tanımadığı halde burada bekleyen kişilere saldıran A.K., elindeki kesici aletlerle vurmaya başladı.

GÖREVE GİDERKEN ŞÜPHELİYİ ETKİSİZ HALE GETİRDİ

Panik ve korku içerisinde kaçmaya çalışan vatandaşlardan bazıları A.K.'nın saldırısı ile çeşitli yerlerinden yaralandı. Bu sırada görev yerine giden bir polis memuru yaşanan kargaşayı fark etti.

Bir kişinin elindeki bıçak ve balta ile çevresindekilere saldırdığını gören polis memuru, şüpheliyi etkisiz hale getirmek için hamle yaptı. Kaçmaya çalışan A.K., polisin ısrarlı takibi ile yakalanarak etkisiz hale getirildi. Şüpheli daha sonra olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Yaşanan olay sırasında ise bıçak darbeleriyle yaralanan 5 kişi, olay yerine gelen sağlık ekibinin müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

BAKAN TUNÇ: SORUŞTURMA TİTİZLİKLE SÜRÜYOR

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medyadan yaptığı açıklamada yaralanan 5 kişiye geçmiş olsun dileğinde bulunarak, "Eskişehir'de sokakta kesici aletle rastgele insanlara saldırarak 5 kişiyi yaralayan şüpheli A.K., Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan adli soruşturma kapsamında yakalanarak gözaltına alınmıştır. Soruşturma titizlikle sürdürülmektedir. Saldırıda yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum" dedi.

BAKAN YERLİKAYA: ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Eskişehir'de Tepebaşı Rauf Orbay Caddesi, Şehit Rüstem Demirbaş Parkı çay bahçesinde kesici aletle N.Ö, T.A, C.Ö, C.A. ve M.K. isimli 5 vatandaşımıza rastgele saldırarak yaralayan A.K. isimli şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır. Saldırıda yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Olayla ilgili Eskişehir Valiliği sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Açıklamada "12.08.2024 tarihinde ilimiz Tepebasi ilçesinde çay bahçesi içerisinde meydana gelen 'Bıçakla Yaralama' olayı ile ilgili olarak; rastgele insanlara saldırarak 5 vatandaşımızın yaralanmasına sebebiyet veren şüpheli A.K. emniyet görevlileri tarafından yakalanarak etkisiz hale getirilmiş, suç unsuru kesici-delici alet muhafaza altına alınmıştır. 19 Haziran 2024 tarihinde 18 yaşını dolduran ve şu ana kadar yapılan incelemelerde daha önce adli bir suç kaydı bulunmayan şüpheli hakkında Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma titizlikle yürütülmektedir. Saldırıda yaralanan vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletir, acil şifalar dileriz." ifadelerine yer verildi.

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