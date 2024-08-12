İkinci el otomobil satışında yeni dönem başlıyor

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, geçen hafta gayrimenkul ve otomotiv ilanlarının yeni bir uygulamayı devreye alacaklarını açıklamıştı. Yeni uygulamanın ayrıntıları netleşmeye başladı.

Uygulama 'konsinye' denilen ikinci el aracını bir galeriye veya yetkili satıcıya teslim eden kişileri yakından ilgilendirecek. Hürriyet'in haberine ekim ayından itibaren ikinci el aracını satmak isteyenlerin bazı kurallara uyması gerekecek.

Aracını bir yetkili satıcı üzerinden satmak isteyenler e-devlet üzerinden bildirim yapmak zorunda olacak. Buna göre "araçlarım" bölümüne girilecek ve satılmak istenen araç seçilecek.

Daha sonra araç satıcısının ilan sitelerinde kullanmış olduğu kodu kullanarak, ilgili satıcıyı yekilendirecek.

Araç satıcısı, almış olduğu yetki sonrası fiyat, kilometre, hasar durumu gibi araç ile ilgili bilgileri ilan sitesine yükleyebilecek.

Yetkilendirilen satıcıların ilanları, ilk etapta online platformlarda doğrulanmış ilan olarak çıkacak. Aralık ayı sonuna kadar hem doğrulanmış hem de normal ilanlar platformlarda olacak.

Ocak 2025 itibarıyla ise online platformlarda sadece doğrulanmış ilanlar yer alacak.