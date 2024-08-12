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İkinci el otomobil satışında yeni dönem başlıyor

İkinci el araç satışlarında yeni dönem başlıyor. Yeni uygulama aracını galeri veya yetkili satıcı üzerinden satmak isteyenleri ilgilendirecek. Düzenleme sayısı 80 bini bulan ikinci el araç satış yetkilisini etkileyecek. Buna göre aracını satmak isteyen e-devlet üzerinden bildirmek zorunda olacak. 2025 yılından itibaren yetkisiz hiçbir araç ilana çıkamayacak.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 12 Ağustos 2024 22:35, Son Güncelleme : 12 Ağustos 2024 22:36
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İkinci el otomobil satışında yeni dönem başlıyor

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, geçen hafta gayrimenkul ve otomotiv ilanlarının yeni bir uygulamayı devreye alacaklarını açıklamıştı. Yeni uygulamanın ayrıntıları netleşmeye başladı.

Uygulama 'konsinye' denilen ikinci el aracını bir galeriye veya yetkili satıcıya teslim eden kişileri yakından ilgilendirecek. Hürriyet'in haberine ekim ayından itibaren ikinci el aracını satmak isteyenlerin bazı kurallara uyması gerekecek.

Aracını bir yetkili satıcı üzerinden satmak isteyenler e-devlet üzerinden bildirim yapmak zorunda olacak. Buna göre "araçlarım" bölümüne girilecek ve satılmak istenen araç seçilecek.

Daha sonra araç satıcısının ilan sitelerinde kullanmış olduğu kodu kullanarak, ilgili satıcıyı yekilendirecek.

Araç satıcısı, almış olduğu yetki sonrası fiyat, kilometre, hasar durumu gibi araç ile ilgili bilgileri ilan sitesine yükleyebilecek.

Yetkilendirilen satıcıların ilanları, ilk etapta online platformlarda doğrulanmış ilan olarak çıkacak. Aralık ayı sonuna kadar hem doğrulanmış hem de normal ilanlar platformlarda olacak.

Ocak 2025 itibarıyla ise online platformlarda sadece doğrulanmış ilanlar yer alacak.

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