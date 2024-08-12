Başıboş köpekler parkta oynayan kız çocuğuna saldırdı

Olay Altındağ ilçesinde bulunan Kudüs Parkı'nda meydana geldi. Sürü halinde dolaşan başıboş köpekler, parkta oyun oynayan bir kız çocuğuna saldırdı. Neye uğradığını şaşıran çocuk kaçmaya çalışsa da köpeklerin saldırısından kurtulamadı. Vatandaşların yardımı ile kurtarılan kız çocuğu, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı.