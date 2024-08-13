13 Ağustos 2024'ten önemli gündem başlıkları
13 Ağustos 2024'ten önemli gündem başlıkları.
1- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu Toplantısı'na başkanlık edecek.
(Ankara/14.00)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Valilik ile Aymelek Derneğine ziyarette bulunacak ve yaşlılarla buluşacak.
(Aydın/09.30/14.00)
2- İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu parti genel merkezinde ziyaret edecek.
(Ankara/14.00)
3- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, partisinin 23. Kuruluş Yıl Dönümü Programı hazırlıklarıyla ilgili basın toplantısı düzenleyecek.
(Ankara/12.30)
EKONOMİ FİNANS
1- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Valilik, Belediye Başkanlığı ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğünü ziyaret edecek, tarım ve çay sektörü temsilcileriyle buluşacak, ÇAYKUR'a ziyarette bulunacak.
(Rize/11.00-17.30)
2- Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, "Yükseköğretim Kurulu ile Ticaret Bakanlığı Arasında İş Birliği Protokolü İmza Töreni"ne katılacak.
(Ankara/10.00)
3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haziran ayına ilişkin ödemeler dengesi istatistiklerini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
4- Türkiye İstatistik Kurumu, haziran ayı inşaat maliyet endeksi ile temmuz ayı konut satış istatistiklerini yayımlayacak.
(Ankara/10.00)
5- Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2 yıl vadeli kira sertifikasının doğrudan satışını yapacak, 4 yıl vadeli iki devlet tahvilinin yeniden ihraç ihalelerini gerçekleştirecek.
(Ankara)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları ve İsrail-Lübnan sınır hattındaki gerilim izleniyor.
(Gazze/Kudüs/Beyrut)
SPOR
1- Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında Fransa'nın Lille takımını konuk edecek.
(İstanbul/20.00)