13 Ağustos 2024'ten önemli gündem başlıkları.

1- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu Toplantısı'na başkanlık edecek.

(Ankara/14.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Valilik ile Aymelek Derneğine ziyarette bulunacak ve yaşlılarla buluşacak.

(Aydın/09.30/14.00)

2- İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu parti genel merkezinde ziyaret edecek.

(Ankara/14.00)

3- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, partisinin 23. Kuruluş Yıl Dönümü Programı hazırlıklarıyla ilgili basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/12.30)

EKONOMİ FİNANS

1- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Valilik, Belediye Başkanlığı ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğünü ziyaret edecek, tarım ve çay sektörü temsilcileriyle buluşacak, ÇAYKUR'a ziyarette bulunacak.

(Rize/11.00-17.30)

2- Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, "Yükseköğretim Kurulu ile Ticaret Bakanlığı Arasında İş Birliği Protokolü İmza Töreni"ne katılacak.

(Ankara/10.00)

3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haziran ayına ilişkin ödemeler dengesi istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

4- Türkiye İstatistik Kurumu, haziran ayı inşaat maliyet endeksi ile temmuz ayı konut satış istatistiklerini yayımlayacak.

(Ankara/10.00)

5- Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2 yıl vadeli kira sertifikasının doğrudan satışını yapacak, 4 yıl vadeli iki devlet tahvilinin yeniden ihraç ihalelerini gerçekleştirecek.

(Ankara)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları ve İsrail-Lübnan sınır hattındaki gerilim izleniyor.

(Gazze/Kudüs/Beyrut)

SPOR

1- Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında Fransa'nın Lille takımını konuk edecek.

(İstanbul/20.00)