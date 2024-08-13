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Erdoğan istedi, AK Partili milletvekilleri sahaya indi!

Meclis'in tatile girmesiyle birlikte seçim bölgelerine giden AK Partili milletvekilleri, halkı dinlemeye başladı. Vatandaş, geçim zorluğundan şikayet etti. Teşkilatlar da vekillerden "köklü değişim" istedi.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 13 Ağustos 2024 07:44, Son Güncelleme : 13 Ağustos 2024 06:19
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Erdoğan istedi, AK Partili milletvekilleri sahaya indi!

TBMM'nin tatile girmesinden sonra seçim bölgelerine dağılan AK Parti milletvekilleri bir yandan teşkilatların, bir yandan da vatandaşların şikayetlerini dinliyor.

Hafta sonları il-ilçe danışma meclisi toplantıları ile teşkilatlarla bir araya gelen parti yöneticileri, AK Parti'nin önümüzdeki sürece ilişkin yol haritası üzerinden değerlendirmeler yapmaya başladı.

ŞİKAYETLER AYNI

Milletvekilleri de seçim bölgelerinde hem vatandaşlarla bir araya geliyor, hem de teşkilat yöneticilerinin problemlerini bire bir dinleme fırsatı buluyor.

Meclis tatile girdikten sonraki iki haftalık süreçte milletvekilleri sahada yine ekonomiye yönelik şikayetler ile karşılaştı.

"VATANDAŞI DİNLEYİN"

Parti yönetimi de milletvekillerine vatandaşlarla diyaloglarında dikkatli olunması, eleştirilerin olgunlukla karşılanması ve bireysel taleplerle ilgili çözüm önerilerinin geliştirilmesi tavsiyesinde bulundu.

RAPOR HAZIRLANIYOR

AK Parti teşkilatları ile yapılan değerlendirme toplantılarında ise, ön plana çıkan konu yerel seçimlerden sonra parti içinde köklü bir değişime gidilmemesi oldu. Partinin değişimin sürecinin başlatılmasında geç kalındığına dair şikayetlerin dile getirildiği toplantılarla ilgili hazırlanacak raporlar parti yönetimince ele alınacak.

İLK START EYLÜLDE

Edinilen bilgilere göre AK Parti'nin büyük kongreyle ilgili takvimini ise eylül ayında başlatması bekleniyor. Bu doğrultuda, eylül ayında yapılacak MKYK'da kongre takvimi konusunda karar alınacağı belirtildi.

DELEGE HEYECANI

Kongre sürecinin mahalle delege seçimleri ile başlayacağı AK Parti'nin büyük kongresinin 2025 sonbaharında yapılacak şekilde bir takvim oluşturulacağı ifade ediliyor.

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