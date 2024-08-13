AK Parti yeni anayasa çalışmalarına hız verdi
AK Parti yeni anayasa çalışmalarına hız verdi
Gıda Komitesi Bakan Şimşek'in ev sahipliğinde toplandı
Gıda Komitesi Bakan Şimşek'in ev sahipliğinde toplandı
'Borcu yoktur' yazısı için yeni düzenleme
'Borcu yoktur' yazısı için yeni düzenleme
Emekli indirimleri neler? Emekli indirimleri nerelerde geçerli?
Emekli indirimleri neler? Emekli indirimleri nerelerde geçerli?
Sivas'ta 4,1 büyüklüğünde deprem
Sivas'ta 4,1 büyüklüğünde deprem
Türkiye'de temmuzda 127 bin 88 konut satıldı
Türkiye'de temmuzda 127 bin 88 konut satıldı
YÖK Başkanı: Tek bir boş kontenjan bile kalmadı!
YÖK Başkanı: Tek bir boş kontenjan bile kalmadı!
Cari denge 9 ay sonra fazla verdi
Cari denge 9 ay sonra fazla verdi
Kişisel verileri ele geçiren siber casusluk şebekesi çökertildi
Kişisel verileri ele geçiren siber casusluk şebekesi çökertildi
Kaçak sünnet hayatını kararttı! Sağlık memuruna soruşturma açıldı
Kaçak sünnet hayatını kararttı! Sağlık memuruna soruşturma açıldı
Akdeniz'de 4.2 büyüklüğünde deprem
Akdeniz'de 4.2 büyüklüğünde deprem
Tarlada 3 liraya düşen domates markette 25-30 TL
Tarlada 3 liraya düşen domates markette 25-30 TL
'Yükselişe rağmen işsizlik oranı tek hanede ve OVP tahmininin altında'
'Yükselişe rağmen işsizlik oranı tek hanede ve OVP tahmininin altında'
Maske ve çelik yelekli saldırgan 5 kişiyi yaraladı
Maske ve çelik yelekli saldırgan 5 kişiyi yaraladı
Erdoğan ve AK Parti 23. yılına da iktidarda giriyor
Erdoğan ve AK Parti 23. yılına da iktidarda giriyor
Dolandırıcıların yeni numarası! İlan hesabını çalıp vurgun yapıyorlar!
Dolandırıcıların yeni numarası! İlan hesabını çalıp vurgun yapıyorlar!
Erdoğan istedi, AK Partili milletvekilleri sahaya indi!
Erdoğan istedi, AK Partili milletvekilleri sahaya indi!
Et ve yumurtaya yeni standart geliyor
Et ve yumurtaya yeni standart geliyor
İkinci el otomobil satışında yeni dönem başlıyor
İkinci el otomobil satışında yeni dönem başlıyor
Türkiye'den Yunanistan'a yardım: 2 uçak ve 1 helikopter gönderilecek
Türkiye'den Yunanistan'a yardım: 2 uçak ve 1 helikopter gönderilecek
AK Parti yeni anayasa çalışmalarına başlıyor
AK Parti yeni anayasa çalışmalarına başlıyor
Kastamonu'da tekne battı: Valilikten açıklama
Kastamonu'da tekne battı: Valilikten açıklama
9 kişinin öldüğü otobüs kazasının ön raporu tamamlandı
9 kişinin öldüğü otobüs kazasının ön raporu tamamlandı
Okul müdürünü zincirle darp eden yabancı uyruklular kaçtı
Okul müdürünü zincirle darp eden yabancı uyruklular kaçtı
Gram altında yıl sonu beklentisi 3 bin TL
Gram altında yıl sonu beklentisi 3 bin TL
Ak Partili Çelik yanıtladı: Erdoğan Kılıçdaroğlu'na davet gönderdi mi?
Ak Partili Çelik yanıtladı: Erdoğan Kılıçdaroğlu'na davet gönderdi mi?
YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
Açıköğretim Fakültesi (AÖF) yaz okulu sınavı ne zaman?
Açıköğretim Fakültesi (AÖF) yaz okulu sınavı ne zaman?
Emlak ilanlarında yeni dönem mağduriyetleri önleyecek
Emlak ilanlarında yeni dönem mağduriyetleri önleyecek
Otoyol ödemeleri e-Devlet'te
Otoyol ödemeleri e-Devlet'te
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Tarlada 3 liraya düşen domates markette 25-30 TL

Salçalık ve sofralık domatesin tarladaki fiyatı maliyetin altında kalınca, isyan eden çiftçi ürünü toplamayıp eylem yaptı. Marketlerdeki fiyata isyan eden çiftçiler, "Aracılar fiyatı düşürmüyor" uyarısında bulundu. Balıkesir Bandırma Ziraat Odası Başkanı Süleyman Dönmez, sorunun çözümü için Tarım Kredi Kooperatifleri'nin devreye girdiğini belirterek, "Tarım Kredi alım taahhüdünde bulundu. Ancak fiyat belirsizliği var" şeklinde konuştu.

Kaynak : Sabah
Haber Giriş : 13 Ağustos 2024 08:56, Son Güncelleme : 13 Ağustos 2024 08:58
Yazdır
Tarlada 3 liraya düşen domates markette 25-30 TL

Meyveden sebzeye birçok ürünün fiyatı tarladan rafa gelinceye kadar üçe katlanıyor. Üretici ile tüketici arasındaki bu afaki fark çiftçiyi isyan ettiriyor. Ancak son dönemde en büyük isyan domateste. Hem salçalık hem de sofralık domatesin fiyatı tarlada maliyetinin de altına inince çifti eylem yapmaya başladı. Hali hazırda salçalık domates tarlada 1.5-2 liraya, sofralık domates ise 3 liraya kadar geriledi. Salçalık domatesin üretim maliyetinin 2.5 lira, sofralık domatesin türüne göre farklılık göstermekle birlikte üretim maliyetinin ortalama 10 lira olduğunu aktaran üreticiler, "Ne biz kazanıyoruz ne vatandaş. Kazanan hep aracı" diyerek isyan etti.

Çiftçiler eylem yapmaya başladı

Sabah'ta yer alan habere göre Türkiye'de salçalık domates ağırlıklı olarak Balıkesir ve İzmir bölgelerinde üretiliyor. Fabrikalarla sözleşmeli üretim yapılan bu domateste fabrikalar üreticiye yılın başında bir fiyat belirliyor. Ancak salçalık domates alımı yapan fabrikalar bu yılın başında alım miktarını ihracat pazarının daraldığı gerekçesiyle sınırlandırdı. Balıkesir Bandırma Ziraat Odası Başkanı Süleyman Dönmez, salçalık domatesin tarlada 1.5-2 liraya kadar düştüğünü, bu nedenle çiftçinin eylem yapmaya başladığını söyledi. "Bunun toplama hariç kilogram maliyeti 2.5 TL" diyen Dönmez, sorunun salça fabrikalarının taahhüdünü yerine getirmemesinden kaynakladığını söyledi. Dönmez, "Biz fabrikalarla yılbaşında kilogramda 3 lira 75 kuruş üzerinden sözleşme yaptık. Ancak mahsul bol olunca 1.5-2 liradan toplamak istediler. Çiftçiler de eylem başlattı" dedi.

Fiyat belirsizliği var

Sorunun çözümü için Tarım Kredi Kooperatifleri'nin devreye girdiğini anlatan Dönmez, "Tarım Kredi alım taahhüdünde bulundu. Ancak fiyat belirsizliği var" şeklinde konuştu.

Aracılar fiyatı asla düşürmüyor

*Sadece salçalık değil sofralık domateste de sorun yaşanıyor. Büyükşehirlerde pazarda kilogramı 20 TL'nin altına düşmeyen, marketlerde ise 25-30 TL'den satılan sofralık domates tarlada 3 TL'ye kadar geriledi. Fiyatın buraya kadar gerilmesi nedeniyle bazı illerde sofralık domates tarlada kaldı. Hatay Reyhanlı Ziraat Odası Başkanı Şemsedin Cünedioğlu, sofralık domatesin ilk hasatta kilogram fiyatının 12 TL olduğunu belirterek, "Çiftçi 5 liranın altına düşünce toplamadı. Kalan ürün tarlada kurudu. Fiyatlar burada düşerken rafta sabit kalıyor. Aracılar fiyatı asla düşürmüyor. Çiftçiler olarak biz hakkımızı helal etmiyoruz" dedi.

Şu anda domates tarlada 3 TL

*Aydın Buharkent Ziraat Odası Başkanı Naim Özdamar, sofralık domatesin üretim maliyetinin 10 TL olduğunu belirterek, "Çiftçimiz bir fideyi 10 TL'den aldı. Bir fideden 2-3 kilogram domates çıkar. Bunun suyu, gübresi, ilacı vs eklediğinizde kilogramda üretim maliyeti 10 TL. Ancak şu anda domates tarlada 3 TL" dedi. Tarladan sofraya 15 tane aracı olduğuna dikkat çeken Özdamar, "Çengelciler dediğimiz kişiler var. Bunların yüzde 90'ı kayıtdışı çalışıyor. Geliyorlar tarladan toplayıp market ve pazarlara veriyorlar. Çengelcileri aradan kaldırmadıkları sürece çiftçi de vatandaş da kaybedecek" diye konuştu.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber