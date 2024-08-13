Akdeniz'de 4.2 büyüklüğünde deprem
Suriye'de peş peşe gelen depremlerin Gaziantep, Hatay ve Şanlıurfa'da hissedilmesi panik yaratırken son dakika depremler listesi araştırmaları hızlandı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Akdeniz'de 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Saat 04.35'te meydana gelen depremin derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü. "Az önce deprem mi oldu, En son deprem nerede" soruları güncel deprem listesiyle yanıt buluyor.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ve Kandilli Rasathanesi son dakika depremleri duyuruyor. Suriye'de meydana gelen 5.2 ve 4.4 büyüklüğündeki depremlerin ardından son depremler listesi araştırmaları hızlandı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Akdeniz'de 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Saat 04.35'te meydana gelen depremin derinliği 7 kilometre olarak kaydedildi.
Kandilli Rasathanesi ise Akdeniz depreminin büyüklüğünü 4.6 olarak açıkladı. Depremin derinliği ise 6.5 kilometre olarak ölçüldü.
Suriye'de depremler
AFAD verilerine göre Suriye'deki 5.2 büyüklüğündeki depremi, saat 03.28'de 4.4 büyüklüğündeki deprem izledi. Deprem Hatay Yayladağı'na 104.97 kilometre uzaklıkta gerçekleşirken bölgede artçı depremler de devam ediyor.