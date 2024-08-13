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Kaçak sünnet hayatını kararttı! Sağlık memuruna soruşturma açıldı

Kayseri'de 7 yaşında bir çocuk, yasak olmasına rağmen sağlık kabininde sünnet edildi. Dehşet verici olayda çocuğun kangren olan cinsel organı kesilirken sağlık memuru hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

Kaynak : Sabah
Haber Giriş : 13 Ağustos 2024 09:29, Son Güncelleme : 13 Ağustos 2024 09:53
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Kaçak sünnet hayatını kararttı! Sağlık memuruna soruşturma açıldı

Kayseri'de yaşayan Y.B., sünnet ettirmek istediği ilkokul 2. sınıfa geçen 7 yaşındaki oğlu F.E.B'yi, 18 Temmuz'da bir sağlık kabinine götürdü.

Burada çalışan sağlık memuru Hüdai Çeliker, sünnet için 3 bin 500 lira istedi. Parada anlaşılmasının ardından Sağlık Bakanlığı'nın yasaklamasına rağmen sünnet sağlık kabinin de gerçekleştirildi.

İddiaya göre sağlık memuru, sünnetten sonra 24 saat izlenmesi gereken çocuğu, eve gönderdi.

Ancak, küçük çocuğun kaçak sünnet nedeniyle kangren olan cinsel organı kesildi.

'KÖKÜNDEN KESERİM'

Yaşananlara SABAH'a anlatan Y. B., "Sarılan bandajın 24 saat sonra çıkarılması gerekiyormuş. Bilmediğimiz için sökmedik. O nedenle şişme ve morarma oluştu.

Üç gün sonra ulaştığımız sağlık memuru, 'çocuğu suya oturtup bandajı çıkarın. Bir şey olmaz. Şişmeler normal" dedi. Ancak bandaj aşırı sıkıldığı için bir parçasını çıkaramadık.

Ben işteyken eve gelen ablam, morarmayı fark edince, sağlık kabinine götürmüş. Sağlık memuru H.Ç., bandajı oğlumdan bağırta bağırta sökmüş. Sabah tekrar sağlık kabinine götürdüm.

YASAK OLDUĞUNU BİLMİYORDUM

Yine bir şeyi olmadığını naz yaptığını öne sürüp, 'eve bırak işe git' dedi. Oğlumu ise 'babana bir şey demeyeceksin yoksa kökten keserim" diye korkutmuş. Ben de 'çocuk doktoruna gideceğim, seni de şikayet edeceğim' dedim.

Bunun üzerine, bizi bir otomobille, kendi ayarladığı doktora gönderdi. Hastaneye gireceğimiz zaman ise telefonla arayıp, 'polis sünneti kimin yaptığını sorarsa yoldan geçen birine yaptırdığını söyle' dedi.

Hastanede., oğlumun kangren olduğu belirlenen cinsel organı, ameliyatla kesildi. 3 operasyon geçirdi. Günlerdir yoğun bakımda. Hayatı tehlikesi devam ediyor.

Sağlık Bakanlığı hastaneler dışında sünnet yapılmasını yasaklanmış. Bilmiyordum. H. Ç., oğlumun geleceğini kararttı. şikayet edeceğim" dedi.

DAHA ÖNCEDE 2 SORUŞTURMA GEÇİRMİŞ

Sağlık memuru H.Ç. hakkında, daha öncede yaptığı sünnetlerden dolayı iki kez şikayette bulunulduğu ve idari soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Sağlık Bakanlığı, 2015'te yayınladığı genelge ile sağlık kabinlerinde sünnet yapılmasını yasaklamıştı.

Ali ALTUNTAŞ

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