Aile Sağlığı Merkezlerine yeni istihdam modeli

Sağlık Bakanlığına resmi başvuruda bulunan Genç Sağlık Sendikası, bakanlığın misyon olarak belirlediği insan merkezli yaklaşımla birey ve toplumun sağlık hakkını korumayı, fiziksel ve ruhsal her türlü sağlık sorunlarına zamanında uygun ve etkili çözümleri yüksek hizmet kalitesiyle üretmenin önemini vurguladı.



Hayata geçmesi önerilen bu çalışma ile hastanelerinin başta acil olmak üzere pek çok farklı branşta yoğunluğunun azalacağı, bireylerin ruhsal ve fiziksel olarak geçirdiği rahatsızlıkların ilerlemeden tedavi edilebileceği, diyetisyenlik, psikoloji, fizyoterapi, ergoterapi, sosyal hizmet uzmanlığı, çocuk gelişimi, ortoz protez ve ağız ve diş sağlığı teknikerliği alanlarında büyük bir istihdam alanı oluşturması bekleniyor.



Kaya: Bu Çalışmaya Paydaş Olmaya Herkesi Bekliyoruz



Yeni sağlık ve istihdam modeli üzerinden alanında uzman akademisyen ve hukukçuların yer alacağı bir şura düzenleyeceğini duyuran Osman Kaya, Eylül ayında gerçekleştirilecek olan şuraya sağlık alanındaki tüm sivil toplum kuruluşlarını ve ilgili meslek gruplarının temsilcilerini davet etti