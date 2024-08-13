Aile Sağlığı Merkezlerine yeni istihdam modeli
Kamu Birliği Konfederasyonu ve Genç Sağlık Sendikası Genel Başkanı Osman Kaya sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada Aile Sağlığı merkezlerine Aile Diyetisyeni, Aile Psikoloğu, Aile Fizyoterapisti, Aile Ergoterapisti, Sosyal Çalışmacı, Çocuk Gelişim Uzmanı ve Aile Diş Hekimi istihdam edilmesini, tüm bu meslek gruplarına nüfus ataması yapılarak toplumun her bir ferdini kapsayacak şekilde tam teşekküllü bir sağlık sistemi sunulmasını önerdi.
Sağlık Bakanlığına resmi başvuruda bulunan Genç Sağlık Sendikası, bakanlığın
misyon olarak belirlediği insan merkezli yaklaşımla birey ve toplumun sağlık
hakkını korumayı, fiziksel ve ruhsal her türlü sağlık sorunlarına zamanında
uygun ve etkili çözümleri yüksek hizmet kalitesiyle üretmenin önemini vurguladı.
Hayata geçmesi önerilen bu çalışma ile hastanelerinin başta acil olmak üzere
pek çok farklı branşta yoğunluğunun azalacağı, bireylerin ruhsal ve fiziksel
olarak geçirdiği rahatsızlıkların ilerlemeden tedavi edilebileceği, diyetisyenlik,
psikoloji, fizyoterapi, ergoterapi, sosyal hizmet uzmanlığı, çocuk gelişimi,
ortoz protez ve ağız ve diş sağlığı teknikerliği alanlarında büyük bir istihdam
alanı oluşturması bekleniyor.
Kaya: Bu Çalışmaya Paydaş Olmaya Herkesi Bekliyoruz
Yeni sağlık ve istihdam modeli üzerinden alanında uzman akademisyen ve hukukçuların yer alacağı bir şura düzenleyeceğini duyuran Osman Kaya, Eylül ayında gerçekleştirilecek olan şuraya sağlık alanındaki tüm sivil toplum kuruluşlarını ve ilgili meslek gruplarının temsilcilerini davet etti