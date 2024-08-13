Borsa günü yükselişle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 92,05 puan artarken, toplam işlem hacmi 78,7 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 2,75, holding endeksi yüzde 0,23 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran bankacılık, en çok kaybettiren yüzde 0,68 ile iletişim olarak belirlendi.

Bugün açıklanan verilere göre, ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), temmuzda aylık bazda yüzde 0,1, yıllık bazda ise yüzde 2,2 artışla beklentilerin altında gerçekleşti.

Analistler, ABD'de açıklanan ÜFE verisinin ardından ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine başlayacağına yönelik öngörülerin güçlenmesiyle küresel piyasalarda risk iştahının arttığını söyledi.

Yarın yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise ABD'de ve İngiltere'de enflasyon ile Avro Bölgesi'nde büyümenin takip edileceğini belirten analistler, ABD'de açıklanacak enflasyon verisinin Fed'in bundan sonraki politikaları hakkında daha fazla ipucu verebileceğini ve piyasaların yönü üzerinde belirleyici olabileceğini ifade etti.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.000 puanın direnç, 9.800 ve 9.750 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.