YKS yerleştirme sonuçları açıklandı

ÖSYM'nin açıklamasının tamamı şu şekilde:

2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2024-YKS) sonuçlarına göre adaylardan alınan tercihler doğrultusunda, 2024-YKS yükseköğretim programlarına merkezi yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. kimlik numarası ve şifresiyle ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden 13 Ağustos 2024 tarihinde saat 10.10'dan itibaren öğrenebilecektir. Ayrıca Yerleştirme Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir.

2024-YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 19-23 Ağustos 2024 tarihleri arasında, elektronik kayıtlar ise 19-21 Ağustos 2024 tarihleri arasında yapılabilecektir. Kayıt için adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye, belirtilen süre içerisinde başvurmaları gerekmektedir. Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacaklardır.



Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.



ÖSYM BAŞKANLIĞI



2024-YKS Yerleştirme Sonuçları