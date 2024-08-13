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YÖK Başkanı: Tek bir boş kontenjan bile kalmadı!

YÖK Başkanı Erol Özvar, YKS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından X Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu, Özvar paylaşımında'Devlet üniversitelerinde toplam kontenjanın yüzde 98,8'i, önlisans kontenjanlarının yüzde 100'ü dolduğunu' ifade etti

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 13 Ağustos 2024 10:31, Son Güncelleme : 13 Ağustos 2024 10:42
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YÖK Başkanı: Tek bir boş kontenjan bile kalmadı!

2024 YKS yerleştime sonuçları açıklandı.

Üniversite yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof.Dr Erol Özvar, sosyal medya hesabından üniversite yerleştirme oranlarını paylaştı.

Yapay zeka ve Bilişim programlarının hepsi doldu

YÖK Başkanı Özvar sosyal medya paylaşımında:'Devlet üniversitelerinde toplam kontenjanın yüzde 98,8'i, önlisans kontenjanlarının yüzde 100'ü doldu. Yeni açtığımız "Yapay Zeka" ve "Bilişim" programlarının devlet üniversitelerindeki kontenjanlarının tamamına yerleşildi, tek bir boş kontenjan bile kalmadı.' ifadelerini kullandı.

YKS yerleştirme sonuçları açıklandı

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