'Emekli Yılı'nda emekli indirimleri neler?

Geçtiğimiz günlerde alınan bir kararla emekliler, bazı devlet kurumlarındaki işlemler üzerinde indirim kararı alındı. Peki emekliler tam olarak hangi hizmetlerden indirimli bir şekilde yararlanabiliyor?

EMEKLİ İNDİRİMİ NE ZAMAN BİTİYOR?

Söz konusu indirimler 21 Mayıs 2024 tarihi itibarıyla başladı ve 31 Aralık 2024 tarihine kadar devam edecek. Karar, Resmi Gazete'de yayınlandı.

TCDD'DE YÜZDE 10 EMEKLİ İNDİRİMİ

TCDD'de, emekli vatandaşlar, 31.12.2024 tarihine kadar YHT, Anahat ve Bölgesel trenlerde yüzde 10 indirim hakkına sahip.

YÜZDE 30 İNDİRİMLİ SİNEMA BİLETİ

Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Sinema Genel Müdürlüğü ile SİSAY arasında 'Emekliler Yılı' kapsamında protokol imzalandı. Protokol ile emekliler, emekli kimlik kartlarını ibraz etmeleri şartıyla, SİSAY üyesi sinema salonlarından yüzde 30 indirimli bilet alabilecek.

EMEKLİLERE ÜCRETSİZ KYK YURDU

Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Kredi ve Yurtlar Kurumu'na (KYK) ait yurtlar, ücretsiz olarak emeklilere açıldı. Emeklilerin, ücretsiz yurtlardan yararlanabileceği tarihler şöyle;

- 15 - 19 Temmuz 2024

- 22 - 26 Temmuz 2024

- 29 Temmuz - 02 Ağustos 2024

- 05 - 09 Ağustos 2024

- 12 - 16 Ağustos 2024

PTTCELL'DEN EMEKLİ PAKETİ

PTTCell tarafından emeklilere özel Emekli Paketi oluşturuldu. Paket ile emeklilerin özellikle paket aşımına engel olunması ve uygun fiyatlı arama ve internet hizmeti sunulacağı kaydedildi. Aynı şekilde PTT Kargo da emeklilere özel yüzde 20 indirim sağlanıyor. Kampanyadan yararlanmak isteyen emekli vatandaşlar, PTT şubelerine giderek Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaralarını ibraz etmeleri halinde indirimden faydalanabilecek.