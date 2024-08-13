Brent petrolün varil fiyatı 81,91 dolar

AK Parti yeni anayasa çalışmalarına hız verdi
AK Parti yeni anayasa çalışmalarına hız verdi
Gıda Komitesi Bakan Şimşek'in ev sahipliğinde toplandı
Gıda Komitesi Bakan Şimşek'in ev sahipliğinde toplandı
'Borcu yoktur' yazısı için yeni düzenleme
'Borcu yoktur' yazısı için yeni düzenleme
Emekli indirimleri neler? Emekli indirimleri nerelerde geçerli?
Emekli indirimleri neler? Emekli indirimleri nerelerde geçerli?
Sivas'ta 4,1 büyüklüğünde deprem
Sivas'ta 4,1 büyüklüğünde deprem
Türkiye'de temmuzda 127 bin 88 konut satıldı
Türkiye'de temmuzda 127 bin 88 konut satıldı
YÖK Başkanı: Tek bir boş kontenjan bile kalmadı!
YÖK Başkanı: Tek bir boş kontenjan bile kalmadı!
Cari denge 9 ay sonra fazla verdi
Cari denge 9 ay sonra fazla verdi
Kişisel verileri ele geçiren siber casusluk şebekesi çökertildi
Kişisel verileri ele geçiren siber casusluk şebekesi çökertildi
Kaçak sünnet hayatını kararttı! Sağlık memuruna soruşturma açıldı
Kaçak sünnet hayatını kararttı! Sağlık memuruna soruşturma açıldı
Akdeniz'de 4.2 büyüklüğünde deprem
Akdeniz'de 4.2 büyüklüğünde deprem
Tarlada 3 liraya düşen domates markette 25-30 TL
Tarlada 3 liraya düşen domates markette 25-30 TL
'Yükselişe rağmen işsizlik oranı tek hanede ve OVP tahmininin altında'
'Yükselişe rağmen işsizlik oranı tek hanede ve OVP tahmininin altında'
Maske ve çelik yelekli saldırgan 5 kişiyi yaraladı
Maske ve çelik yelekli saldırgan 5 kişiyi yaraladı
Erdoğan ve AK Parti 23. yılına da iktidarda giriyor
Erdoğan ve AK Parti 23. yılına da iktidarda giriyor
Dolandırıcıların yeni numarası! İlan hesabını çalıp vurgun yapıyorlar!
Dolandırıcıların yeni numarası! İlan hesabını çalıp vurgun yapıyorlar!
Erdoğan istedi, AK Partili milletvekilleri sahaya indi!
Erdoğan istedi, AK Partili milletvekilleri sahaya indi!
Et ve yumurtaya yeni standart geliyor
Et ve yumurtaya yeni standart geliyor
İkinci el otomobil satışında yeni dönem başlıyor
İkinci el otomobil satışında yeni dönem başlıyor
Türkiye'den Yunanistan'a yardım: 2 uçak ve 1 helikopter gönderilecek
Türkiye'den Yunanistan'a yardım: 2 uçak ve 1 helikopter gönderilecek
AK Parti yeni anayasa çalışmalarına başlıyor
AK Parti yeni anayasa çalışmalarına başlıyor
Kastamonu'da tekne battı: Valilikten açıklama
Kastamonu'da tekne battı: Valilikten açıklama
9 kişinin öldüğü otobüs kazasının ön raporu tamamlandı
9 kişinin öldüğü otobüs kazasının ön raporu tamamlandı
Okul müdürünü zincirle darp eden yabancı uyruklular kaçtı
Okul müdürünü zincirle darp eden yabancı uyruklular kaçtı
Gram altında yıl sonu beklentisi 3 bin TL
Gram altında yıl sonu beklentisi 3 bin TL
Ak Partili Çelik yanıtladı: Erdoğan Kılıçdaroğlu'na davet gönderdi mi?
Ak Partili Çelik yanıtladı: Erdoğan Kılıçdaroğlu'na davet gönderdi mi?
YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
Açıköğretim Fakültesi (AÖF) yaz okulu sınavı ne zaman?
Açıköğretim Fakültesi (AÖF) yaz okulu sınavı ne zaman?
Emlak ilanlarında yeni dönem mağduriyetleri önleyecek
Emlak ilanlarında yeni dönem mağduriyetleri önleyecek
Otoyol ödemeleri e-Devlet'te
Otoyol ödemeleri e-Devlet'te
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Brent petrolün varil fiyatı 81,91 dolar

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 81,91 dolardan işlem görüyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Ağustos 2024 11:20, Son Güncelleme : 13 Ağustos 2024 11:21
Yazdır
Brent petrolün varil fiyatı 81,91 dolar

Dün 82,40 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 82,30 dolar seviyesinde tamamladı.

Brent petrolün varil fiyatı, saat 09.51 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,5 azalarak 81,91 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Texas türü (WTI) ham petrolün varili 79,59 dolardan alıcı buldu.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) dün yayımlanan aylık petrol piyasası raporunda yılın ikinci yarısında petrol üretiminde artış öngörüsünde bulunması, fiyatların düşüşünde etkili oldu.

OPEC'in aylık petrol piyasası raporuna göre, ham petrol üretimi temmuzda önceki aya göre günlük 185 bin varil artarak 26 milyon 746 bin varile yükseldi. Üretim artışının gelecek dönemde arz fazlalığına yol açacağı düşünceleri, petrol fiyatlarını baskıladı.

Ayrıca örgüt, bu yıl için küresel petrol talebine yönelik öngörüsünü bir önceki tahminine göre günlük 135 bin varil aşağı yönlü revize etti. Artan üretime ek açıklanan düşük talep öngörüleri, petrol fiyatlarının düşüşünü destekledi.

ABD Merkez Bankasının (Fed) eylüldeki toplantıda hangi büyüklükte faiz indirimine gideceğine ilişkin belirsizlik de petrol fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ediyor.

Para piyasalarında Fed'in eylülde yüzde 57 ihtimalle 50 baz puan faiz indireceği öngörülürken, enflasyon verilerinin ardından beklentilerin yeniden şekillenmesi bekleniyor.

Öte yandan, Orta Doğu ve Rusya'da devam eden jeopolitik gerginlik petrol fiyatlarının daha fazla düşmesini kısıtladı.

İsrail ordusu, dün Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerine çok sayıda hava saldırısı düzenledi. Söz konusu saldırılarda 24'ü Han Yunus kentinde olmak üzere 35 Filistinlinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin de yaralandığı belirtildi.

Küresel petrol rezervlerinin çoğunun yer aldığı bölgede devam eden gerginlik, küresel arzda aksamaya sebep olabileceği endişelerini artırarak petrol fiyatlarını destekliyor.

Bunun yanı sıra, Ukrayna-Rusya savaşının arz endişelerini artırması petrol fiyatlarındaki yükselişte etkili olmayı sürdürüyor.

Rusya Savunma Bakanlığının dün yaptığı açıklamaya göre, Kursk bölgesinde Ukraynalı askerlere karşı koyan Rus birliklerine takviye kuvvetler yollandı. Bölgeye askerlerin yanı sıra askeri araç, mühimmat ve yakıtın gönderildiği de aktarıldı.

Brent petrolde teknik olarak 83,15 ile 84,25 dolar aralığının direnç, 80,20 ile 78,35 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber