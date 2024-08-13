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Gıda Komitesi Bakan Şimşek'in ev sahipliğinde toplandı

Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in ev sahipliğinde toplandı. Toplantıda, küresel gıda fiyatları, hasat sezonu değerlendirildi. Dezenflasyon sürecini güçlendirmeye yönelik çalışmaların kararlılıkla süreceği mesajı verildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Ağustos 2024 11:44, Son Güncelleme : 13 Ağustos 2024 11:45
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Gıda Komitesi Bakan Şimşek'in ev sahipliğinde toplandı

Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi, dün Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in ev sahipliğinde Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, ilgili bakan yardımcıları ve kurumların temsilcilerinin katılımıyla toplandı.

Toplantıda, Komitenin aldığı önceki kararlarda gelinen aşama ve her ay düzenli olarak bakan yardımcıları düzeyinde toplanan "alt komite"de yapılan çalışmalar etraflıca değerlendirildi.

"Dezenflasyon sürecini güçlendirmeye yönelik çalışmalarımız devam edecek"

Küresel ve yurt içi tarımsal emtia ve gıda fiyatlarındaki son gelişmelerin görüşüldüğü toplantıda, devam eden 2024 yılı hasat sezonu da dikkate alınarak tarımsal ürünlerdeki arz ve talep durumu ile ürün bazında oluşan ihtiyaçlar ele alındı. Ayrıca, üreticilerin korunması ve ürünlerinin daha iyi şartlarla değerlendirilmesi kapsamında güncel sorunlar değerlendirildi ve çözüm önerileri tartışıldı.

Toplantıda, Türkiye'deki tarımsal ürünlerde arz ve talep dengesinin sağlanmasına, hem üreticilerin hem de tüm vatandaşların menfaatlerinin korunmasına yönelik dış ticaret tedbirleri dahil olmak üzere, gerekli tüm tedbirlerin uygulanmasına devam edileceği vurgulandı. Toplantıda, depolanabilen ürünlerde arz ve talep dengesinin korunmasını teminen mevcut depo kapasitesinin artırılmasına yönelik çalışmaların yürütülmesi kararlaştırıldı.

Açıklamaya göre Komite, ilgili tüm kurumların etkin koordinasyonuyla dezenflasyon sürecine olan katkıları güçlendirmeye yönelik çalışmalarını kararlılıkla sürdürecek

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