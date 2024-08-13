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AK Parti yeni anayasa çalışmalarına hız verdi

AK Parti, yeni anayasa çalışmalarına ekim ayı itibariyle başlayacak. Düzenlenecek çalıştaydan çıkacak sonuç raporlanarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Ağustos 2024 11:55, Son Güncelleme : 13 Ağustos 2024 11:54
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AK Parti yeni anayasa çalışmalarına hız verdi

AK Parti, sivil ve demokratik bir anayasa hazırlama hedefi çerçevesinde yapılan çalışmalara hız verdi.

Bu kapsamda AK Parti Siyasi ve Hukuk İşler Başkanlığı, ilk olarak akademisyenler ve hukukçuların katıldığı çalıştay düzenleyecek.

Yeni yasama döneminin başlamasının ardından ekim ayında gerçekleştirilecek çalıştayla "nasıl bir anayasa" olması ve anayasa çalışmalarının şekline ilişkin konular ele alınacak.

Çalıştaydan çıkacak sonuç rapor haline getirilerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak.

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