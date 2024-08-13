Ev sahibinin arabasının camını kıran kiracıya soruşturma

Üniversitelilerin barınma çıkmazı: Fiyatlarda yüzde 60 artış
Üniversitelilerin barınma çıkmazı: Fiyatlarda yüzde 60 artış
Cevdet Yılmaz: Yeni müjdeler bekliyoruz
Cevdet Yılmaz: Yeni müjdeler bekliyoruz
Bakan Şimşek: Cari açığın yüzde 2'nin altına gerilemesini bekliyoruz
Bakan Şimşek: Cari açığın yüzde 2'nin altına gerilemesini bekliyoruz
TTK'den Görevde Yükselme Sınavı duyurusu
TTK'den Görevde Yükselme Sınavı duyurusu
15 belediye başkanı ve 2 milletvekili AK Partiye katılacak
15 belediye başkanı ve 2 milletvekili AK Partiye katılacak
Aile Sağlığı Merkezlerine yeni istihdam modeli
Aile Sağlığı Merkezlerine yeni istihdam modeli
İstihdam verileri: Sağlık sektöründe büyük artış!
İstihdam verileri: Sağlık sektöründe büyük artış!
AK Parti yeni anayasa çalışmalarına hız verdi
AK Parti yeni anayasa çalışmalarına hız verdi
Gıda Komitesi Bakan Şimşek'in ev sahipliğinde toplandı
Gıda Komitesi Bakan Şimşek'in ev sahipliğinde toplandı
'Borcu yoktur' yazısı için yeni düzenleme
'Borcu yoktur' yazısı için yeni düzenleme
Emekli indirimleri neler? Emekli indirimleri nerelerde geçerli?
Emekli indirimleri neler? Emekli indirimleri nerelerde geçerli?
Sivas'ta 4,1 büyüklüğünde deprem
Sivas'ta 4,1 büyüklüğünde deprem
Türkiye'de temmuzda 127 bin 88 konut satıldı
Türkiye'de temmuzda 127 bin 88 konut satıldı
YÖK Başkanı: Tek bir boş kontenjan bile kalmadı!
YÖK Başkanı: Tek bir boş kontenjan bile kalmadı!
Cari denge 9 ay sonra fazla verdi
Cari denge 9 ay sonra fazla verdi
Kişisel verileri ele geçiren siber casusluk şebekesi çökertildi
Kişisel verileri ele geçiren siber casusluk şebekesi çökertildi
Kaçak sünnet hayatını kararttı! Sağlık memuruna soruşturma açıldı
Kaçak sünnet hayatını kararttı! Sağlık memuruna soruşturma açıldı
Akdeniz'de 4.2 büyüklüğünde deprem
Akdeniz'de 4.2 büyüklüğünde deprem
Tarlada 3 liraya düşen domates markette 25-30 TL
Tarlada 3 liraya düşen domates markette 25-30 TL
'Yükselişe rağmen işsizlik oranı tek hanede ve OVP tahmininin altında'
'Yükselişe rağmen işsizlik oranı tek hanede ve OVP tahmininin altında'
Maske ve çelik yelekli saldırgan 5 kişiyi yaraladı
Maske ve çelik yelekli saldırgan 5 kişiyi yaraladı
Erdoğan ve AK Parti 23. yılına da iktidarda giriyor
Erdoğan ve AK Parti 23. yılına da iktidarda giriyor
Dolandırıcıların yeni numarası! İlan hesabını çalıp vurgun yapıyorlar!
Dolandırıcıların yeni numarası! İlan hesabını çalıp vurgun yapıyorlar!
Erdoğan istedi, AK Partili milletvekilleri sahaya indi!
Erdoğan istedi, AK Partili milletvekilleri sahaya indi!
Et ve yumurtaya yeni standart geliyor
Et ve yumurtaya yeni standart geliyor
İkinci el otomobil satışında yeni dönem başlıyor
İkinci el otomobil satışında yeni dönem başlıyor
Türkiye'den Yunanistan'a yardım: 2 uçak ve 1 helikopter gönderilecek
Türkiye'den Yunanistan'a yardım: 2 uçak ve 1 helikopter gönderilecek
AK Parti yeni anayasa çalışmalarına başlıyor
AK Parti yeni anayasa çalışmalarına başlıyor
Kastamonu'da tekne battı: Valilikten açıklama
Kastamonu'da tekne battı: Valilikten açıklama
9 kişinin öldüğü otobüs kazasının ön raporu tamamlandı
9 kişinin öldüğü otobüs kazasının ön raporu tamamlandı
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Ev sahibinin arabasının camını kıran kiracıya soruşturma

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde tartıştığı ev sahibinin arabasının camını kıran kiracı hakkında "tehdit", "hakaret" ve "mala zarar verme" suçlarından soruşturma başlatıldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Ağustos 2024 12:20, Son Güncelleme : 13 Ağustos 2024 11:55
Yazdır
Ev sahibinin arabasının camını kıran kiracıya soruşturma

Ankara'da, taksi şoförü M.S, Yenimahalle ilçesi Ergenekon Mahallesi'ndeki evini B.A'ya 7 ay önce 10 bin liraya kiraya verdi. B.A. eve taşındığında 5 bin lira kira ödedi daha sonra hiçbir ödeme yapmadı.

Ev sahibi M.S, kiracısına telefon açarak kirayı talep etti ancak sonuç alamayınca tahliye davası açtı.

Bunun üzerine B.A, M.S'ye kirayı ödeyeceğini, bir hafta içinde evden çıkacağını belirterek, taksi durağına gelip konuşmak istediğine ilişkin mesaj attı.

B.A, 28 Temmuz'da eşini de yanına alarak M.S'nin çalıştığı taksi durağına giderek ev sahibiyle tartışmaya başladı.

Tartışmanın bir süre sonra kavgaya dönüşmesi üzerine B.A, M.S'ye ait taksinin ön camını yumruk atarak kırdı.

"Evini boşaltmayacağım"

Şikayetçi olarak ifade veren M.S. de B.A'nın kirasını ödemediği için mahkemelik olduklarını ifade etti. Olay günü şüphelinin, çalıştığı taksi durağına geldiğini, kendisine küfür ettiğini, tehditler savurduktan sonra aracının camını kırdığını söyledi.

M.S, "Yanıma gelir gelmez sen kimsin de beni evden çıkartmak için mahkemeye veriyorsun? Git icradan al paranı alabileceksen, vermiyorum. 'Evini boşaltmayacağım, taksini de bu durakta çalıştırmayacağım.' dedi. Bu şahıs beni dövmek için üzerime yürüdü. Taksimin ön camına bütün gücüyle vurdu ve camı kırdı sonra taksinin içine binmeye çalıştı. Davacı ve şikayetçiyim." beyanında bulundu.

Tanık olarak ifadesine başvurulan D.Ş. de B.A. ve M.S'yi tanıdığını, ikili arasındaki kira kontratını da kendisinin hazırladığını ifade etti.

B.A'nın taahhüt ettiği kira bedelini ödemediği için M.S. ile mahkemelik olduklarını aktaran D.Ş, "Olay günü saat 21.00 sıralarında durağa yolcu bıraktıktan sonra geldiğimde tartıştıklarını gördüm. B.A, M.S'ye ağır küfürler ediyordu. Tam yanlarına geldiğim esnada B.A. birden koşarak taksinin ön camına yumruk vurdu ve kırdı. Aracın şoför kısmının kapısını açarak binmek istedi." ifadelerini kullandı.

Güvenlik kamerası görüntüleri de soruşturma dosyasına girdi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, B.A. hakkında "tehdit", "hakaret" ve "mala zarar verme" suçlarından soruşturma başlattı.

Olaya ilişkin taksi durağının güvenlik kamerası görüntüleri de soruşturma dosyasına girdi.

Görüntülerde, B.A'nın müşteki M.S'nin üzerine yürüdüğü ve taksisinin camına yumruk atıp kırdığı, çevredekilerin de şüpheliyi sakinleştirmeye çalıştığı anlar yer alıyor.

"Müvekkilin evini işgal etmektedir"

Müşteki avukatı Nefise Gül de müvekkilinin başına gelenlerin son dönemde bir çok ev sahibinin de başına geldiğini ve ciddi mağduriyetler yaşandığını belirtti.

Avukat Gül, "Evi kiraladığı günden bu yana kira borcunu tam anlamıyla ifa etmeyen kiracı, tabiri caizse müvekkilin evini işgal etmektedir. Kira alacağını tahsil edemeyen ve her geçen gün zararı büyüyen müvekkil tarafımıza ulaşmış, konuyla ilgili icra kanalı aracılığıyla hukuki süreç başlatıldıktan kısa bir süre sonra kiracı tarafından tehdit ve hakaretlere maruz kalarak darp edilmiştir." diye konuştu.

Kiracı B.A'nın evden tahliyesi için icra hukuk mahkemesinde tahliye davası açtıkları bildiren Gül, müvekkilinin maddi ve manevi zararının giderilerek, şüphelinin hak ettiği cezayı alması için sürecin takipçisi olacağını kaydetti.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber