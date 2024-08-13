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İstihdam verileri: Sağlık sektöründe büyük artış!

Kariyer.net, 2024 yılının ilk 6 aylık istihdam verilerini açıkladı. Yılın ilk yarısında en çok iş ilanı yayınlanan sektörler sırasıyla tekstil, sağlık ve gıda oldu. Tıp/sağlık pozisyon grubu ise ilan sayısındaki artışla dikkat çekti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Ağustos 2024 12:39, Son Güncelleme : 13 Ağustos 2024 12:40
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İstihdam verileri: Sağlık sektöründe büyük artış!

Kariyer.net, istihdam piyasasının ilk 6 aylık karnesini açıkladı. Geçen yılın aynı dönemine göre en fazla iş ilanı yayınlanan sektörler değişmese de sağlık sektöründeki artış öne çıktı. Aynı zamanda pozisyon grubu özelinde de tıp/sağlık ilanları yılın ilk yarısında diğer alanlardan ayrıştı.

Dünya Sağlık Örgütü'nün 2030 yılına kadar 10 milyon sağlık çalışanı açığı öngörüsünün yansımaları pek çok ülkede karşılık görmeye başladı. Pandemi sonrası azalan sağlık çalışanı sayısı ve sağlık personellerinin göç etmesiyle global çapta pek çok ülkede sağlık işgücü planlaması gündeme geldi.

2024 yılının hem ilk hem de ikinci çeyreğinde tıp/sağlık pozisyonlarındaki ilanlarda önemli artış görüldü. İlk çeyrekte bir önceki yıla kıyasla yüzde 28 artış gösteren ilan sayısı, yılın ilk 6 ayını 2023'ün ilk yarısına göre yüzde 18 artışla tamamladı.

Adayların sigortacılık alanına ilgisi arttı

2024 yılının ilk yarısında ilan başı başvuru sayılarını analiz eden Kariyer.net, adayların en fazla çalışmak istediği sektörleri açıkladı. İlk 6 ayda sırasıyla en çok ilgi gören sektörler finans-ekonomi, havacılık ve telekomünikasyon oldu. Finans-ekonomi sektöründe ilan başı başvuru yüzde 19, havacılıkta yüzde 48, telekomünikasyonda yüzde 43 arttı. Sigortacılık ise yüzde 53 ile dikkat çeken bir artışa imza attı.

Mavi yaka çalışan ihtiyacı artıyor

Kariyer.net'in kurum içi girişimi olan ve 7. yılını kutlayan lokasyon bazlı mavi yaka iş/ çalışan arayışına dijital çözüm getiren İşin Olsun'da, yılın ilk yarısında ilan sayısı geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 13 arttı.

Mavi yakada 'Restoran Hizmetleri' personeli arayışı öne çıkıyor

İlk 6 ayda en çok iş ilanı yayınlanan pozisyon grupları sırasıyla restoran hizmetleri, mutfak hizmetleri, temizlik hizmetleri ve aşçılık oldu. Geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla restoran hizmetleri ilanları yüzde 29 artarken mutfak hizmetlerindeki yükseliş yüzde 19 seviyesinde görüldü. En çok artış ise yüzde 34 ile temizlik hizmetlerinde oldu. Aşçılık ilanlarındaki artış ise yüzde 25 seviyesinde gerçekleşti.

"Sağlık çalışanı ihtiyacı global düzeyde önemli"

2024'ün ilk 6 aylık istihdam verilerini değerlendiren Kariyer.net CEO'su Fatih Uysal, sağlık çalışanı ihtiyacı konusuna değindi. Fatih Uysal, "Pandemi ve sağlık sektöründeki göç hareketliliği sonrasında Avrupa ülkeleri de dahil olmak üzere pek çok bölgede sağlık çalışanı ihtiyacının arttığını görüyoruz. Ayrıca global olarak yaşlanan nüfus, sağlık sektörüne odağın artmasına neden oluyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün Sağlık İşgücü Destekleme ve Koruma yayını da konunun önemini açıklıyor. İlerleyen süreçte politika yapıcıların bu konuda stratejik adımlar atması olası yetenek açığının önüne geçecektir" şeklinde konuştu.

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