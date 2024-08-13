TTK'den Görevde Yükselme Sınavı duyurusu

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünün resmi internet sayfasından yapılan duyuruya göre;

ŞUBE MÜDÜRÜ GÖREVDE YÜKSELME SINAVI DUYURUSU

A-GENEL AÇIKLAMALAR

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü ve Müesseselerinde boş bulunan Şube Müdürü (İdari) ve Şube Müdürü (Teknik) kadroları için görevde yükselme sınavı yapılmak üzere liyakat ve kariyer ilkeleri göz önünde bulundurularak, hizmetin gerekleri ve personel planlaması esas alınarak Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği çerçevesinde "Şube Müdürü Görevde Yükselme Sınavı" yapılacaktır.

B-SINAVA İLİŞKİN GENEL ŞARTLAR

1) 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ekinde yer alan 1 sayılı cetvele dahil kadrolara atanacaklarda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68. maddesinin (B) bendindeki şartları taşımak,

2) Görevin niteliği itibarıyla görevde yükselme suretiyle atanacak personelin Kurumumuzda veya diğer kurumlarda, alt görevlerde çalışmış olma şartı ve süresi arar. İlan edilen kadro veya pozisyon için bu şartı sağlayan personel bulunmaması hali hariç olmak üzere, bu sürelerin en az altı (6) ayının Kurumumuzda geçmiş olması esastır.

3) Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 6. Maddesinde yer alan özel şartları taşımak,

4) Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Teşkilat Yapısı ve Çalışma Esasları Yönergesindeki gerekli yetkinlikler bölümünde yer alan mezuniyet şartlarını taşımak.

5) 18.4.1999 tarihinde görevde bulunanlardan aynı tarih itibarıyla iki veya üç yıllık yükseköğrenim mezunu olanlar, diğer koşullara sahip oldukları takdirde, dört yıllık yükseköğrenim mezunu kabul edileceklerdir. (Geçici Madde:1)

C-SINAV BAŞVURU ESASLARI

1) İlan edilen kadrolar için belirlenen başvuru tarihinin son günü itibarıyla aranan nitelikleri taşıyan personel, başvuru şartlarını taşıdığı farklı ünvanlı kadrolardan sadece biri için duyuruda belirtilen şekilde başvuruda bulunabilir.

2) Aylıksız izinde bulunanlar dahil olmak üzere, ilgili mevzuatı uyarınca verilen izinleri kullanmakta olanların da sınava katılmaları mümkündür.

3) Başvurular Sınav Kurulu tarafından incelenerek, aranan şartları taşıyanlar Kurumun internet sitesinde (www.taskomuru.gov.tr) duyurulacaktır. Adaylar başvurularına ilişkin bilgilere Kariyer Kapısı üzerinden de ulaşabilecektir.

4) Başvuru işlemlerinin hatasız, eksiksiz ve sınav duyurusunda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından adayın kendisi sorumlu olacaktır.

Ç-SINAV BAŞVURU İŞLEMLERİ

1) Sınav başvuruları 12/09/2024 tarihi Perşembe günü saat 08.00'te başlayıp 18/09/2024 tarihi Çarşamba günü saat 17:00'da sona erecektir.

2) Adaylar başvurularını, E-Devlet üzerinden "Türkiye Taşkömürü Kurumu - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım" hizmeti veya "Kariyer Kapısı" https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr internet adresi üzerinden giriş yaparak elektronik ortamda yapacaktır. Posta veya diğer şekillerde yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

3) Başvuru işlemi sırasında adayların mezuniyeti itibariyle başvurdukları alan ile Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Teşkilat Yapısı ve Çalışma Esasları Yönergesindeki gerekli yetkinlikler bölümünde yer alan mezuniyet şartlarının uygunluğu kontrol edilecektir. Özlük bilgileriyle yapılan kontrollerde gerekli şartları taşımayanların tespit edilmesi halinde başvuruları kabul edilmeyecektir.

4) Görevde yükselme yazılı ve sözlü sınavlarının yeri, tarihi, saati ve sınavlar hakkındaki tüm duyurular Kurumun internet sitesinde ayrıca ilan edilecektir.

5) Yazılı sınav, yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Yazılı sınavda en az altmış puan alanlar başarılı sayılır.

6) Sözlü Sınav, yazılı sınavda başarılı olanlardan, en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere puan sırasına göre ilan edilen kadro sayısının beş katına kadar aday sözlü sınava alınır. Son adayla aynı puana sahip olan personelin tamamı sözlü sınava alınır. İlgili personel, sınav kurulunun her bir üyesi tarafından; yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Her üyenin vermiş olduğu puanların aritmetik ortalaması alınarak personelin sözlü sınav puanı tespit edilir. Sözlü sınavda yüz üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılır.

7) Başarı Sıralaması, Görevde yükselme suretiyle ilan edilen boş kadro veya pozisyon sayısı kadar atama yapılmasında başarı puanı esas alınır. Başarı puanı, yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması esas alınmak suretiyle tespit edilir ve Kurum internet sitesinde ilan edilir.

8) Aday, başvurusu ile birlikte bu duyuru metninde belirtilen bütün hükümleri kabul etmiş sayılır ve başvuruda veya duyuru metninde yer alan hükümlere aykırı davranması sonucu doğacak eksiklik ve yanlışlıklardan sorumludur.

9) Bu duyuru metninde yer alan kurallar, duyuru tarihinden sonra yürürlüğe girebilecek yasama, yürütme ve yargı organları kararlarının gerekli kılması halinde değiştirilebilir ve bu değişiklikler Kurumun internet sitesinden adaylara duyurulur.

10) Sınav Duyurusunda hüküm bulunmayan hallerde Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin ilgili hükümleri uygulanır.

D-YAZILI VE SÖZLÜ SINAVIN KONU BAŞLIKLARI

Görevde yükselme yazılı ve sözlü sınavı ortak konu başlıkları ve mesleki konu başlıkları duyurunun sonundaki ekler kısmında yer almaktadır.

TTK'nın duyurusuna ulaşmak için tıklayınız