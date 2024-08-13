Mühendis TEK-SEN Enerji Sendikası, Ankara'da kiraladığı bir çok bilboardda taleplerini duyurdu

Mühendis TEK-SEN Enerji Sendikası tarafından yapılan yazılı açıklama şöyle:



Resmi Gazete'de yayınlandı ancak uygulanmıyor

Koruyucu giyim malzemesi tedariğine yönelik Resmi Gazete'den örnek verilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

03.09.2023 tarih ve 32298 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2024 ve 2025 Yıllarını Kapsayan 7. Dönem Toplu Sözleşmesi'nin 10. Bölümü Enerji, Sanayi Ve Madencilik Hizmet Koluna İlişkin Toplu Sözleşme'nin 1. Maddesinde;

"(1) Bu hizmet kolu kapsamında bulunan kurum ve kuruluşların fabrika, atölye, laboratuvar, maden ocakları, sanayi tesisleri ve akaryakıt istasyonları ile petrol boru hatları veya açık arazi şartlarında görev yapan personeline, hizmetin gereği olarak görev esnasında giyilmesi gereken koruyucu giyim malzemesi ayni olarak verilir. Giyim malzemelerinin standartları ile hangi personele ne kadar süreyle verileceği ve nasıl muhafaza edileceği hususları ile malzemelerin kullanımına ilişkin usul ve esaslar kurumlar ve bu hizmet kolunda yetkili sendika tarafından birlikte belirlenir." düzenlemesi yer almış ve bu hükme göre, ilgili işyerlerinde görev yapan personele koruyucu giyim malzemesi sağlanması yükümlülüğü getirilmiştir.

Bu bağlamda, 03.04.2024 tarihli MTSE 10.E-432/0307 sayılı yazımız ile YETKİLİ SENDİKAYI belirtilen sorumluluğunun gereğini yerine getirmeye davet etmiş bulunmaktayız. Ancak, belirtilen tarihin üzerinden aylar geçmesine rağmen; Yetkili Sendikanın, üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmediğini ve gerekli adımları atmadığını üzülerek gözlemlemekteyiz.



Ayrıca aynı tarihte hizmet kolumuzda çalışan tüm kurumlara koruyucu giyim malzemesi hakkının tesisi için nasıl bir takvim öngörüldüğü, giyim malzemeleri desteğinin ne şekilde uygulanacağı, uygulama usul ve esasları konularının netleştirilmesi; bu kapsamda üyelerimize sağlıklı bilgi verilebilmesi ve haklarının korunabilmesi için 4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu kapsamında tarafımıza bilgi verilmesi hususunda yazılar yazdık.

"Giyim yardımı ile iş güvenliği ekipmanları arasında bir karışıklık yaşandığı görülüyor"

"İş sağlığı ve güvenliği kapsamında sağlanan özel teçhizatların doğru şekilde ayrıştırılması önemlidir" denilen açıklamada, konuyla ilgili belirsizliklerin kurumlarda karışıklığa neden olduğu kaydedildi.

Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

Kurumlardaki konuyla ilgili belirsizlikten de anlaşılacağı üzere; son dönemde koruyucu giyim yardımı ile iş güvenliği ekipmanları arasında bir karışıklık yaşandığı görülüyor. Bu durumda, kamu çalışanlarının ihtiyaç duyduğu koruyucu giyim malzemeleri ile iş sağlığı ve güvenliği kapsamında sağlanan özel teçhizatların doğru şekilde ayrıştırılması önemlidir. Toplu sözleşmelerde bahsedilen koruyucu giyim malzemesi görev esnasında giymesi için personele sağlanan koruyucu giysiler gibi ürünleri ifade eder. Bu malzemeler, kamu çalışanlarının çalıştıkları ortamların iklim şartlarına uygun giyim ihtiyaçlarını kapsar ve bunlar personelin konforu, hijyen ve genel sağlık durumu için sağlanır.

Eğer bu iki tür malzeme arasında bir karışıklık yaşanıyorsa, netleştirilmesi ve ayrıştırılması gereken bir konu olabilir. Bu tür sorunlar, ilgili toplu sözleşme maddelerinin ve iş sağlığı ve güvenliği düzenlemelerinin gözden geçirilmesiyle çözüme kavuşturulabilir.

2022 ve 2023 yıllarında personele verilen koruyucu giyim yardımı ile ilgili olarak, 7. Dönem Toplu Sözleşme'nin 1. maddesi kapsamında bu yardımların personele sağlanmasında herhangi bir sakınca bulunmamasına rağmen, birçok kurumda bu konuda hala belirsizlik yaşanmaktadır. Bu belirsizliği gidermek için kurumlar arasında ortak bir anlayışa varılması ve gerekli açıklamaların yapılması önemlidir.

Enerji, Sanayi ve Madencilik Hizmet Kolunda yer alan koruyucu giyim yardımı maddesinin benzer hükümleri, diğer iş kollarındaki sözleşmelerde de uygulanmaya devam etmekte, diğer iş kolları koruyucu giyim yardımından faydalanabilmektedir.

Ancak, mevcut durumda bu yardımın kesintiye uğraması, hizmet kolumuzdaki kurum personelinin ciddi mağduriyet yaşamasına neden olmaktadır. Ayrıca, mevcut belirsizliklerin ve kesintilerin hızla giderilmesi, personelin iş güvencesini ve çalışma koşullarını koruma açısından kritik öneme sahiptir. Bu sebeplerle, konu ile ilgili olarak ivedilikle gerekli adımların atılması ve çözüm sürecinin hızlandırılması, ilgili toplu sözleşme hükümlerinin tüm kurumlar tarafından eksiksiz bir şekilde uygulanması gerektiği açıktır.

Kurumlar ve yetkili sendikaya duyuru

Toplu Sözleşme çerçevesinde, ilgili hakların tesis edilmesi ve uygulama usul ile esaslarının belirlenmesi konusunda Kurumlar ile Yetkili Sendikaya ortak sorumluluk yüklenmiştir. Bu sorumluluk, özellikle hizmet kolumuzdaki teknik hizmetler sınıfı çalışanlarının mağduriyetlerinin önlenmesi amacıyla ivedilikle yerine getirilmelidir.

Sürecin hızlandırılması ve gerekli adımların ivedilikle atılması için ilgili idari kurumlara ve Yetkili Sendikaya bir kez daha hatırlatma yapıyoruz ve konunun acil olarak çözülmesi gerektiğini belirtiriz.

Yetkili Sendikadan, hizmet kolumuzda çalışanların mağduriyetlerinin daha da artmasını engellemek ve Toplu Sözleşme hükümlerinin uygulanabilirliğini sağlamak için gereken sorumluluğu derhal yerine getirmesi beklenmektedir. Aksi takdirde, bu durumun çözülmemesi halinde gerekli yasal ve idari adımların atılacağı hususunu ilan ediyoruz.

Örneğin;



Termal İç Giyim: Soğuk hava koşullarında ısıyı koruyarak çalışanların rahatını sağlar.



Yazlık ve Kışlık Koruyucu Ayakkabılar: Çalışma ortamına uygun, mevsime göre tasarlanmış ayakkabılardır.



Atkı, Bere, Eldiven: Soğuk hava koşullarında ekstra koruma ve rahatlık sağlar.

İş güvenliği ekipmanları ise; iş güvenliği açısından gereken baret, yanmaz eldiven, çelik burunlu ayakkabı gibi ekipmanlar; işin gerektirdiği güvenlik önlemleridir. Bu ekipmanlar, işyerinde güvenliği sağlamak için zorunlu olarak sağlanır ve kurumlar tarafından tedarik edilir.

Dolayısıyla, koruyucu giyim yardımı, iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve fiziksel risklere karşı koruma amacıyla kurumlar tarafından sağlanan ekipmanlardan farklı bir kategoriye girer. İş sağlığı ve güvenliği ekipmanları, yasal gerekliliklere dayanarak işveren tarafından sağlanırken, koruyucu giyim malzemeleri toplu sözleşme kapsamında ek bir yükümlülük olarak değerlendirilmektedir. Geçmiş yıllarda, toplu sözleşmeler kapsamında bu tür giyim malzemeleri düzenli olarak sağlanmış ve personelin çalışma koşullarına uyumlu bir şekilde temin edilmiştir.

