Dünya son 30 yılın en sıcak günlerini yaşadı

Üniversitelilerin barınma çıkmazı: Fiyatlarda yüzde 60 artış
Üniversitelilerin barınma çıkmazı: Fiyatlarda yüzde 60 artış
Cevdet Yılmaz: Yeni müjdeler bekliyoruz
Cevdet Yılmaz: Yeni müjdeler bekliyoruz
Bakan Şimşek: Cari açığın yüzde 2'nin altına gerilemesini bekliyoruz
Bakan Şimşek: Cari açığın yüzde 2'nin altına gerilemesini bekliyoruz
TTK'den Görevde Yükselme Sınavı duyurusu
TTK'den Görevde Yükselme Sınavı duyurusu
15 belediye başkanı ve 2 milletvekili AK Partiye katılacak
15 belediye başkanı ve 2 milletvekili AK Partiye katılacak
Aile Sağlığı Merkezlerine yeni istihdam modeli
Aile Sağlığı Merkezlerine yeni istihdam modeli
İstihdam verileri: Sağlık sektöründe büyük artış!
İstihdam verileri: Sağlık sektöründe büyük artış!
AK Parti yeni anayasa çalışmalarına hız verdi
AK Parti yeni anayasa çalışmalarına hız verdi
Gıda Komitesi Bakan Şimşek'in ev sahipliğinde toplandı
Gıda Komitesi Bakan Şimşek'in ev sahipliğinde toplandı
'Borcu yoktur' yazısı için yeni düzenleme
'Borcu yoktur' yazısı için yeni düzenleme
Emekli indirimleri neler? Emekli indirimleri nerelerde geçerli?
Emekli indirimleri neler? Emekli indirimleri nerelerde geçerli?
Sivas'ta 4,1 büyüklüğünde deprem
Sivas'ta 4,1 büyüklüğünde deprem
Türkiye'de temmuzda 127 bin 88 konut satıldı
Türkiye'de temmuzda 127 bin 88 konut satıldı
YÖK Başkanı: Tek bir boş kontenjan bile kalmadı!
YÖK Başkanı: Tek bir boş kontenjan bile kalmadı!
Cari denge 9 ay sonra fazla verdi
Cari denge 9 ay sonra fazla verdi
Kişisel verileri ele geçiren siber casusluk şebekesi çökertildi
Kişisel verileri ele geçiren siber casusluk şebekesi çökertildi
Kaçak sünnet hayatını kararttı! Sağlık memuruna soruşturma açıldı
Kaçak sünnet hayatını kararttı! Sağlık memuruna soruşturma açıldı
Akdeniz'de 4.2 büyüklüğünde deprem
Akdeniz'de 4.2 büyüklüğünde deprem
Tarlada 3 liraya düşen domates markette 25-30 TL
Tarlada 3 liraya düşen domates markette 25-30 TL
'Yükselişe rağmen işsizlik oranı tek hanede ve OVP tahmininin altında'
'Yükselişe rağmen işsizlik oranı tek hanede ve OVP tahmininin altında'
Maske ve çelik yelekli saldırgan 5 kişiyi yaraladı
Maske ve çelik yelekli saldırgan 5 kişiyi yaraladı
Erdoğan ve AK Parti 23. yılına da iktidarda giriyor
Erdoğan ve AK Parti 23. yılına da iktidarda giriyor
Dolandırıcıların yeni numarası! İlan hesabını çalıp vurgun yapıyorlar!
Dolandırıcıların yeni numarası! İlan hesabını çalıp vurgun yapıyorlar!
Erdoğan istedi, AK Partili milletvekilleri sahaya indi!
Erdoğan istedi, AK Partili milletvekilleri sahaya indi!
Et ve yumurtaya yeni standart geliyor
Et ve yumurtaya yeni standart geliyor
İkinci el otomobil satışında yeni dönem başlıyor
İkinci el otomobil satışında yeni dönem başlıyor
Türkiye'den Yunanistan'a yardım: 2 uçak ve 1 helikopter gönderilecek
Türkiye'den Yunanistan'a yardım: 2 uçak ve 1 helikopter gönderilecek
AK Parti yeni anayasa çalışmalarına başlıyor
AK Parti yeni anayasa çalışmalarına başlıyor
Kastamonu'da tekne battı: Valilikten açıklama
Kastamonu'da tekne battı: Valilikten açıklama
9 kişinin öldüğü otobüs kazasının ön raporu tamamlandı
9 kişinin öldüğü otobüs kazasının ön raporu tamamlandı
Ana sayfaHaberler Yaşam

Dünya son 30 yılın en sıcak günlerini yaşadı

Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO) Sözcüsü Clare Nullis, ortalama sıcaklıkların son 30 yılın üzerinde seyrettiğini kaydederek, bunun arkasındaki en büyük itici gücün "iklim değişikliği" olduğunu belirtti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Ağustos 2024 14:43, Son Güncelleme : 13 Ağustos 2024 14:45
Yazdır
Dünya son 30 yılın en sıcak günlerini yaşadı

Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO) Sözcüsü Clare Nullis, Avrupa genelinde görülen mevsim normallerinin üzerindeki sıcaklıklara dair açıklamalarda bulundu.

Sıcaklıkları 30 yıllık bir periyodu baz alarak ölçtüklerini aktaran Nullis, 1991 ila 2020'de kayıtlara geçen sıcaklık değerlerinin üzerinde ölçüm yapıldığını kaydetti.

Nullis, "Ölçülen sıcaklık değerleri, havaların 30 yıllık ortalamadan daha sıcak olduğunu gösteriyor. İklim değişikliği, mevcut aşırı sıcaklığın arkasındaki en büyük itici güç" ifadelerini kullandı.

"Birçok Avrupa ülkesi en sıcak temmuz ayını geçirdi"

"Bu yaz birçok sıcaklık rekorunun kırıldığına tanık olduk. Birçok Avrupa ülkesi, kayıtlardaki en sıcak temmuzu geçirdi" değerlendirmesinde bulunan Nullis, Avrupa için Sicilya'da 11 Ağustos 2021'de ölçülen 48,8 santigrat derecenin kayıtlardaki en yüksek sıcaklık olmaya devam ettiğini vurguladı.

Belçika'nın bazı bölgelerinde "aşırı sıcak" alarmı

Avrupa genelinde temmuzun ardından ağustosta da yüksek sıcaklıklar etkili olmaya devam ediyor.

Sıcak hava dalgası Belçika'yı etkisi altına alırken, Belçika Kraliyet Meteoroloji Enstitüsü tarafından aşırı sıcaklara ilişkin uyarı yayımlandı.

Mevsim normallerinin üzerinde seyredecek sıcak hava nedeniyle ülkenin neredeyse tamamında 12 ve 13 Ağustos için "turuncu alarm" verildiği, bazı bölgelerde ise "sarı alarmın" devam ettiği bildirildi.

Açıklamada, ülke genelinde sıcaklıkların 30 ila 35 derece seyretmesinin beklendiği, Fransa sınırına yakın bölgelerde ise termometrelerin 36 dereceyi göstereceği belirtildi.

Fransa'da 45 vilayet için "turuncu alarm" verildi

Sıcak hava dalgasının etkili olduğu Fransa'da, dün 45 vilayette "turuncu" alarm verildiği bildirildi.

Fransa Meteoroloji İdaresi Meteo-France, neredeyse tüm ülkede sıcaklıkların yüksek olacağını duyurdu.

En yüksek sıcaklıkların, termometrelerin 36 ila 38 dereceyi göstereceği Ile-de-France, Provence-Alpes-Cote d'Azur, Burgundy, Centre, Haute-Normandie ve Hauts-de-France vilayetlerinde yaşanacağı açıklandı.

Kosova Sağlık Bakanlığı da artan sıcaklıklar nedeniyle vatandaşları uyardı. Hafta içinde mesai saatlerini kısıtlama dahil önlemler alınabileceğini duyurdu.

İngiltere yılın en sıcak gününü yaşadı

İngiltere'de 12 Ağustos, bu yılın en sıcak günü olarak kayıtlara geçti.

Meteoroloji Ofisinin (Met Office) yaptığı açıklamaya göre, Cambridge kentinde bugün 34,8 dereceyle yılın en yüksek sıcaklığı ölçüldü.

Bunun 13 Ağustos 2022'den bu yana ölçülen en yüksek sıcaklık olduğu da belirtilen açıklamada, ülkenin güneyinde bugün de havanın sıcak geçeceği ifade edildi.

Sıcaklığın yerini 14 Ağustos'ta yağışlara bırakacağı da kaydedilen açıklamada, ağustosun ikinci yarısının da sıcak ve kuru, yer yer yağışlı geçeceği belirtildi.

İsviçre'de yılın en yüksek sıcaklığı Ticino'da ölçüldü

İsviçre genelinde hafta sonu kavurucu sıcaklar etkili olurken, termometreler 12 Ağustos'ta Cenevre'de 33 ve Zürih'te ise 34 santigrat dereceyi gösterdi.

Sıcak hava dalgasının etkili olduğu İsviçre'nin bazı bölgelerinde dün gece saatlerinde gök gürültülü sağanak yağışlar görüldü.

Avrupa, küresel ortalamanın üzerinde ısınıyor

Dünya genelinde Haziran 2023-Haziran 2024 döneminde 13 ay boyunca üst üste sıcaklık rekorlarının kırılırken, Avrupa Birliği'nin (AB) Copernicus uydu izleme sistemiyle yapılan ölçümlere göre, 21 Temmuz'un yakın tarihte küresel olarak kaydedilen "en sıcak gün" olarak kayıtlara geçtiği bildirilmişti.

Geçen yıl her kıtada yaygın, yoğun ve uzun süreli sıcak hava dalgalarının yaşanırken, yeryüzündeki ısınma sürdü.

Uzmanlar, yüksek sıcaklıkların kısa vadede birçok bölgeyi etkilemeye devam etmesini öngörüyor.

Kuzey Kutup Bölgesi'ne çok yakın olan Avrupa, bunun da etkisiyle son 50 yılda küresel ortalamanın iki katından daha fazla ısındı.

Avrupa, bu yıl da aşırı sıcaklardan etkilenmeye devam ederken, özellikle Akdeniz'in birçok bölgesi ve Balkanlar temmuzda uzun süreli sıcak hava dalgalarına maruz kaldı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber