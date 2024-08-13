Ağustosta sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Murat Acar, bu hafta yurtta beklenen hava durumu tahminlerine ilişkin bilgi verdi.

Son tahminlere göre, yurdun batı ve güney kesimlerinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üzerinde seyredeceğini belirten Acar, iç kesimlerde ise hafta ortasında gece sıcaklıklarının mevsim normallerinin altına düşeceğini söyledi.

Kuzeydoğu, Rusya üzerinde bulunan soğuk hava dalgasıyla serinleyecek

Yurdun kuzeydoğu kesimlerinin, Rusya üzerinde bulunan soğuk hava dalgasıyla serinleyeceğini ifade eden Acar, İç Anadolu'nun doğusu ve Doğu Anadolu'da sıcaklıkların mevsim normallerinin altına düşebileceğini aktardı.

Acar, ağustos ayı boyunca mevsim normallerinin üzerinde sıcaklıkların beklendiğini dile getirerek, "Özellikle ülkemizin güneybatı kesimlerinde Azor yüksek basıncının etkisiyle Afrika'daki sıcak havayı ülkemize taşınacak." diye konuştu.

Bu hafta yurt genelinde yağış beklenmediğini bildiren Acar, "Ağustos ayı kurak geçiyor, önümüzdeki 1 haftalık periyodun da kurak geçeceğini tahmin ediyoruz." dedi.

Üç büyük ilin hava tahmini

3 büyükşehirdeki sıcaklıklara ilişkin de bilgi veren Acar, Ankara'da mevsim normallerinin üzerinde olan sıcaklıkların 35 dereceye kadar yükseleceğini, yağış beklemediklerini belirtti.

İstanbul'da 3 gün boyunca kuzeydoğulu rüzgar görüleceğini ancak bunun fırtınaya dönüşmeyeceğini bildiren Acar, "İstanbul'da da sıcaklıklar mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyredecek. Yağış beklemiyoruz ama nemden dolayı hissedilen sıcaklık fazla olabilir." diye konuştu.

İzmir'in bazı ilçelerinde sıcaklıkların 40 dereceye kadar çıkacağını anlatan Acar, kentte sıcaklıkların mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üzerinde seyrettiğini söyledi.