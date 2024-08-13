Dolar günü yükselişle tamamladı
Dolar - euro kaç TL? Dolar kuru en son ne kadar oldu?
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Ağustos 2024 17:28, Son Güncelleme : 13 Ağustos 2024 17:41
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugün itibarıyla alış ile satış fiyatları şöyle:
|PAZARTESİ
|SALI
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD doları
|33,5290
|33,5300
|33,5410
|33,5420
|Avro
|36,6260
|36,6270
|36,7880
|36,7890
|Sterlin
|42,7880
|42,7970
|42,9740
|42,9850
|İsviçre frangı
|38,6010
|38,6080
|38,7450
|38,7480
|ANKARA
|ABD doları
|33,4990
|33,5790
|33,5110
|33,5910
|Avro
|36,5860
|36,6660
|36,7480
|36,8280
|Sterlin
|42,7280
|42,9380
|42,9140
|43,1240