Dolar günü yükselişle tamamladı

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugün itibarıyla alış ile satış fiyatları şöyle:

PAZARTESİ SALI İSTANBUL Alış Satış Alış Satış ABD doları 33,5290 33,5300 33,5410 33,5420 Avro 36,6260 36,6270 36,7880 36,7890 Sterlin 42,7880 42,7970 42,9740 42,9850 İsviçre frangı 38,6010 38,6080 38,7450 38,7480 ANKARA ABD doları 33,4990 33,5790 33,5110 33,5910 Avro 36,5860 36,6660 36,7480 36,8280 Sterlin 42,7280 42,9380 42,9140 43,1240