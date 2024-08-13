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Ortaokul ve Lise Öğrencilerinin Dijital Oyun Oynama Alışkanlıkları Raporu Açıklandı

BTK Güvenli İnternet Merkezi, Türkiye'deki ortaokul ve lise öğrencilerinin dijital oyun oynama alışkanlıklarının belirlenmesine yönelik yaptığı araştırmanın sonuçlarını yayınladı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 13 Ağustos 2024 15:30, Son Güncelleme : 13 Ağustos 2024 15:52
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Ortaokul ve Lise Öğrencilerinin Dijital Oyun Oynama Alışkanlıkları Raporu Açıklandı

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Güvenli İnternet Merkezi ve Muş Alparslan Üniversitesi iş birliğinde gerçekleştirilen araştırmanın yürütücülüğü, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkan Yardımcısı Dr. Abdulkerim Gün tarafından yapıldı.

BTK Güvenli İnternet Merkezi'nin yaptığı araştırmaya; ortaokul düzeyinde 11.891 öğrenci, lise düzeyinde ise 8.493 öğrenci olmak üzere toplamda 20.384 öğrenci katıldı. Araştırma kapsamında öğrencilerin; dijital oyun bağımlılığı, internet bağımlılığı, sosyal medya bağımlılığı, mutluluk durumu, siber zorbalık durumları, sıkıntı-stres durumları ve yalnızlık durumları incelendi.

Yapılan araştırmada birçok çarpıcı sonuca ulaşıldı. Araştırmaya göre öğrencilerin; %95,49'unun mobil telefon sahibi olduğu ve hafta içi günlerde üç saate yakın dijital oyun oynadığı sonucuna varıldı.
Araştırmada öne çıkan bir başka önemli sonuç, lise ve ortaokul öğrencilerinin %35'inin oyun bağımlılığı riski taşıdığı oldu. Benzer bir şekilde lise öğrencilerinin %31'inin ve ortaokul öğrencilerinin %20'sinin internet bağımlılığı riski taşıdığı belirlendi.
Araştırma sonucunda günümüzde giderek artan sosyal medya bağımlılığı noktasında da önemli bulgulara ulaşıldı. Lise öğrencilerinin %50'sinin, ortaokul öğrencilerinin ise %35'inin sosyal medya bağımlılığı riski taşıdığı belirtilen araştırmada, teknolojik faktörlere bağlı olarak lise öğrencilerinin dörtte birinin mutluluk düzeyinin düşük olduğu ifade edildi.

İnternet kullanımının artmasıyla birlikte öğrencilerin %10'unun orta düzeyde siber zorbalığa maruz kaldığı, yüksek düzeyde siber zorbalığın ise nadir olarak görüldüğü araştırma ile ortaya çıkan bir başka sonuç olarak belirtildi.
Yalnızlık duygusunun ortaokul ve lise öğrencilerinde yaygın olarak görüldüğü ifade edilen araştırmada; lise öğrencilerinde rastlanan sıkıntı düzeyinin, ortaokul öğrencilerine göre daha yüksek olduğu tespit edildi.

Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurulu ve Sağlık Bakanlığı Strateji Belgesi ve Eylem Planı kapsamında yapılan araştırma ile ilgili raporun tamamına https://www.guvenliweb.org.tr/dosya/msSgS.pdf adresinden ulaşılabiliyor.

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