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Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı duyurusu yayımlandı

ÖSYM Başkanlığı, 2024-HMGS ile İYÖS kılavuz ve başvuru bilgelerini yayımladı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 13 Ağustos 2024 16:07, Son Güncelleme : 13 Ağustos 2024 16:16
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Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı duyurusu yayımlandı

2024 Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (2024-HMGS) ile İdari Yargı Ön Sınavı (2024-İYÖS), 29 Eylül 2024 tarihinde uygulanacaktır.

2024-HMGS ile 2024-İYÖS'e başvurular, 13-21 Ağustos 2024 tarihleri arasında yapılacaktır. Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 16.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecektir.

2024-HMGS ile 2024-İYÖS'e ilişkin ayrıntılı bilgi 2024-HMGS ile 2024-İYÖS Kılavuzu'nda yer almaktadır. Adaylar, kılavuza aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir. Sınava başvuracak adayların kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmektedir.

Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI

HMGS-İYÖS Başvuru Kılavuzu
HMGS Aday Başvuru Formu
İYÖS Aday Başvuru Formu
Sağlık Durumu/Engel Bilgi Formu
Başvuru Merkezleri

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