Manisa merkezli PKK/KCK operasyonunda 6 şüpheli yakalandı
Manisa merkezli 5 ilde, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Ağustos 2024 16:35, Son Güncelleme : 13 Ağustos 2024 16:36
Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü üyelerine kuryelik yaptığı belirlenen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Manisa, İstanbul, Kayseri, Tunceli ve Diyarbakır'da eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda 6 şüpheli yakalandı.
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda dijital materyal ve yasaklı yayınlar ele geçirildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.