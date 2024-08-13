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MEB'den okul-aile iş birliğini güçlendirecek dizi film 'Velivizyon'

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), "Velivizyon" platformu kurularak, okul ile aile işbirliğini güçlendirmek, öğrencilerin, sosyal ve akademik yönden bütünsel eğitimine daha fazla katkı sağlamak amacıyla velilere yönelik 27 bölümden oluşan dizi film çekildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Ağustos 2024 16:42, Son Güncelleme : 13 Ağustos 2024 17:35
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MEB'den okul-aile iş birliğini güçlendirecek dizi film 'Velivizyon'

"Velivizyon" platformunun tanıtımı Ankara'da Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in katılımıyla 15 Ağustos'ta gerçekleştirilecek.

MEB'in internet sitesindeki duyuruya göre, Bakanlık, velilerin sorumluluk duygularını artırmak amacıyla okul ile aile işbirliğini güçlendirmek ve böylece öğrencilerin, sosyal ve akademik yönden bütünsel eğitimine daha fazla katkı sağlamak için "Velivizyon" platformu oluşturdu.

"Velivizyon" ile öğrencilerin zamanının çoğunun okul dışında geçtiği gerçeğinden hareketle çocukları en iyi şekilde yetiştirmek ve geleceğe hazırlamak için eğitim öğretimin en önemli paydaşlarından velilerin okulla azami işbirliğinin sağlanması, öğretmenin yükünün hafifletilmesi ve velilerin bilinçlendirilerek sorumluluk duygularının artırılması hedefleniyor.

- Dizi filmin yönetmenliğini Bora Severcan üstleniyor

"Velivizyon" platformunda, 12 ana başlık altında 8 ila 10 dakikalık toplam 27 bölümden oluşan dizi filmin yönetmenliğini Bora Severcan üstleniyor.

15 Ağustos'ta Bakan Tekin'in katılımıyla Ankara'da düzenlenecek tanıtım programına Nevra Serezli, Zihni Göktay, Volkan Severcan, Zuhal Yalçın, Ziya Kürküt, Didem İnselel ve Şebnem Özinal gibi usta oyuncular da katılacak.

"Velivizyon" ile "sağlıklı iletişim kurmak", "huzurlu ev, huzurlu sınıftır", "veli olmak", "evdeki öğretmen", "okul-aile birliği" gibi temalarla toplumdaki ortak sorunlara dikkati çekmek, velileri bilinçlendirerek öğrencilerin eğitim süreçlerinde ailelerin aktif katılımını artırmak ve çocukların geleceği için ideal bir "okul-aile-çocuk" işbirliğini sağlamak hedefleniyor.

Dizi film kadrosunda yer alan duayen oyuncular, "okul-aile-çocuk" ilişkileri ile Türk toplum yapısına ilişkin gözlemlerden yola çıkarak "anne, baba, dede, nine" gibi çeşitli roller üstlendi. Zihni Göktay, Nevra Serezli, Volkan Severcan, Gülen Karaman, Zuhal Yalçın, Şebnem Özinal, Sefa Zengin ve Ziya Kürküt gibi usta oyuncuların rol aldığı bu dizi filmde iki ailenin çocuklarının 1. sınıftan 12. sınıfa kadar okul hayatları gibi okul-aile-çocuk ekseninde toplumsal konular ele alındı.

Platformda veliler için hazırlanan dizi film ve kamu spotlarının yanı sıra "Çocukla Oyun", "Ergenlikte Doğru Yaklaşım", "Dijital Mecranın Doğru Kullanımı", "Çocukla Verimli Zaman Geçirme" ve "Çocuğun Sosyal Çevresini Tanımanın Önemi" gibi konularda, çocuk-ebeveyn ilişkisini güçlendirerek sağlıklı bir iletişim ortamının kurulabilmesine yönelik videolar, oyunlar, konunun uzmanlarıyla yapılan söyleşiler, bilgilendirme yazıları ve benzeri içerikler de yayımlanacak.

Hazırlanan dizi film, EBA (Eğitim Bilişim Ağı), HEMBA (Halk Eğitim Merkezleri Bilişim Ağı), velivizyon.meb.gov.tr, Bakanlığın sosyal medya hesapları ile ulusal kanallarda ve dijital platformlarda yer alacak.

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