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'Kafkametler' gemisinin enkaz kaldırma çalışması sona erdi

Zonguldak Valiliğinden, Karadeniz Ereğli ilçesinde 19 Kasım'da batan "Kafkametler" adlı yük gemisinde enkaz kaldırma çalışmalarının tamamlandığı, kayıp 7 mürettebatı arama çalışmalarının ise sürdüğü bildirildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Ağustos 2024 17:58, Son Güncelleme : 13 Ağustos 2024 17:59
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'Kafkametler' gemisinin enkaz kaldırma çalışması sona erdi

Valiliğin açıklamasında, Rusya'nın Temryuk Limanı'ndan aldığı yükü 12 kişilik Türk mürettebatıyla Aliağa Limanı'na götüren yük gemisinin, olumsuz hava koşulları nedeniyle Karadeniz Ereğli Limanı'nda askeri mendireğe çarparak 19 Kasım 2023 saat 10.24'te battığı anımsatıldı.

Arama kurtarmanın beşinci gününde gemideki 5 personelin cansız bedenlerine ulaşıldığı, diğer 7 kişinin bulunmasına yönelik çalışmaların aralıksız sürdürüldüğü vurgulanan açıklamada, 14 Aralık 2023 tarihi itibarıyla Aras Aras Salvage Gemi-Enkaz Kurtarma şirketinin Kafkametler gemisinde enkaz kaldırma faaliyetlerine dahil olduğu ve süreçte yaklaşık 1421 ton enkazın kaldırıldığı belirtildi.

Tarama çalışmaları sırasında 64 parça kemiğe rastlandığı ve kemiklerin incelenmek üzere Adli Tıp Kurumuna teslim edildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Adli Tıp Kurumunca yapılan incelemeler sonucunda, 20 kemik parçasının hayvan kemiği olduğu belirlenmiş olup, kalan 44 parça kemiğin incelemeleri ise devam etmektedir. Su altında büyük bir parça kalmamış olup, mendireğin bloklarının altında kalan bazı küçük sac parçalarının alınmasının mendireğin zarar görmesine neden olabileceği öngörülmektedir. Bu tarih itibarıyla enkaz çıkarma faaliyetleri tamamlanarak çalışmalar sonlandırılmış olup, Sahil Güvenlik unsurlarının denizde ve kıyı kesiminde cenazelere dair tarama faaliyetleri devam etmektedir."

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