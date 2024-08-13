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Dışişleri Bakanlığı'ndan Mescid-i Aksa baskınına tepki

Dışişleri Bakanlığınca, İsraillilerin Mescid-i Aksa baskınına tepki gösterilerek, "Aralarında Bakanlar'ın da bulunduğu yüzlerce radikal İsrailli tarafından Mescid-i Aksa'ya polis koruması altında baskın düzenlenmesi, Kudüs'ün tarihi statüsünü ihlal eden ve bölgemizdeki tırmanmayı daha da artıracak bir kışkırtmadır." açıklaması yapıldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Ağustos 2024 18:44, Son Güncelleme : 13 Ağustos 2024 18:46
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Dışişleri Bakanlığı'ndan Mescid-i Aksa baskınına tepki

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, radikal İsraillilerin Mescid-i Aksa baskınına tepki gösterildi.

Açıklamada, "Aralarında Bakanların da bulunduğu yüzlerce radikal İsrailli tarafından Mescid-i Aksa'ya polis koruması altında baskın düzenlenmesi, Kudüs'ün tarihi statüsünü ihlal eden ve bölgemizdeki tırmanmayı daha da artıracak bir kışkırtmadır." değerlendirmesinde bulunuldu.

"Bu provokatif eylem, İsrail tarafının barışa ulaşmak niyetinde olmadığını bir kez daha gözler önüne sermiştir." ifadesi yer alan açıklamada, "İsrail Hükümetinin Gazze'de sürdürdüğü vahşetin durdurulması ve tüm bölgemizin istikrarını hedef alan bu tip eylemlerin önlenmesi için uluslararası toplum derhal harekete geçmelidir." çağrısı yapıldı.

- Mescid-i Aksa'ya baskın

İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı aşırı sağcı Itamar Ben-Gvir, işgal altındaki Doğu Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyen fanatik Yahudilere eşlik ederek, "Yahudilerin Mescid-i Aksa'da ibadet etmesi ve Yahudi egemenliği" konusunda büyük gelişme kaydettiklerini söylemişti.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, sabah saatlerinden itibaren büyük gruplar halinde, İsrail polisinin koruması altında Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemişti.

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