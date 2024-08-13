Süper Lig'de 9 kulüp PFDK'ye sevk edildi

Açık öğretim liselerine nakil ve geçişlerde yeni düzenleme
Açık öğretim liselerine nakil ve geçişlerde yeni düzenleme
Bakan Yumaklı: Tarım, siyaset üstü bir meseledir
Bakan Yumaklı: Tarım, siyaset üstü bir meseledir
Konut satışları temmuzda hızlandı
Konut satışları temmuzda hızlandı
TBMM olağanüstü toplanıyor: Abbas Genel Kurul'a hitap edecek
TBMM olağanüstü toplanıyor: Abbas Genel Kurul'a hitap edecek
MEB'den okul-aile iş birliğini güçlendirecek dizi film 'Velivizyon'
MEB'den okul-aile iş birliğini güçlendirecek dizi film 'Velivizyon'
Üniversitelilerin barınma çıkmazı: Fiyatlarda yüzde 60 artış
Üniversitelilerin barınma çıkmazı: Fiyatlarda yüzde 60 artış
Cevdet Yılmaz: Yeni müjdeler bekliyoruz
Cevdet Yılmaz: Yeni müjdeler bekliyoruz
Bakan Şimşek: Cari açığın yüzde 2'nin altına gerilemesini bekliyoruz
Bakan Şimşek: Cari açığın yüzde 2'nin altına gerilemesini bekliyoruz
TTK'den Görevde Yükselme Sınavı duyurusu
TTK'den Görevde Yükselme Sınavı duyurusu
15 belediye başkanı ve 2 milletvekili AK Partiye katılacak
15 belediye başkanı ve 2 milletvekili AK Partiye katılacak
Aile Sağlığı Merkezlerine yeni istihdam modeli
Aile Sağlığı Merkezlerine yeni istihdam modeli
İstihdam verileri: Sağlık sektöründe büyük artış!
İstihdam verileri: Sağlık sektöründe büyük artış!
AK Parti yeni anayasa çalışmalarına hız verdi
AK Parti yeni anayasa çalışmalarına hız verdi
Gıda Komitesi Bakan Şimşek'in ev sahipliğinde toplandı
Gıda Komitesi Bakan Şimşek'in ev sahipliğinde toplandı
'Borcu yoktur' yazısı için yeni düzenleme
'Borcu yoktur' yazısı için yeni düzenleme
Emekli indirimleri neler? Emekli indirimleri nerelerde geçerli?
Emekli indirimleri neler? Emekli indirimleri nerelerde geçerli?
Sivas'ta 4,1 büyüklüğünde deprem
Sivas'ta 4,1 büyüklüğünde deprem
YÖK Başkanı: Tek bir boş kontenjan bile kalmadı!
YÖK Başkanı: Tek bir boş kontenjan bile kalmadı!
Cari denge 9 ay sonra fazla verdi
Cari denge 9 ay sonra fazla verdi
Kişisel verileri ele geçiren siber casusluk şebekesi çökertildi
Kişisel verileri ele geçiren siber casusluk şebekesi çökertildi
Kaçak sünnet hayatını kararttı! Sağlık memuruna soruşturma açıldı
Kaçak sünnet hayatını kararttı! Sağlık memuruna soruşturma açıldı
Akdeniz'de 4.2 büyüklüğünde deprem
Akdeniz'de 4.2 büyüklüğünde deprem
Tarlada 3 liraya düşen domates markette 25-30 TL
Tarlada 3 liraya düşen domates markette 25-30 TL
'Yükselişe rağmen işsizlik oranı tek hanede ve OVP tahmininin altında'
'Yükselişe rağmen işsizlik oranı tek hanede ve OVP tahmininin altında'
Maske ve çelik yelekli saldırgan 5 kişiyi yaraladı
Maske ve çelik yelekli saldırgan 5 kişiyi yaraladı
Erdoğan ve AK Parti 23. yılına da iktidarda giriyor
Erdoğan ve AK Parti 23. yılına da iktidarda giriyor
Dolandırıcıların yeni numarası! İlan hesabını çalıp vurgun yapıyorlar!
Dolandırıcıların yeni numarası! İlan hesabını çalıp vurgun yapıyorlar!
Erdoğan istedi, AK Partili milletvekilleri sahaya indi!
Erdoğan istedi, AK Partili milletvekilleri sahaya indi!
Et ve yumurtaya yeni standart geliyor
Et ve yumurtaya yeni standart geliyor
İkinci el otomobil satışında yeni dönem başlıyor
İkinci el otomobil satışında yeni dönem başlıyor
Ana sayfaHaberler Spor

Süper Lig'de 9 kulüp PFDK'ye sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Trendyol Süper Lig'den 9 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Ağustos 2024 20:05, Son Güncelleme : 13 Ağustos 2024 20:06
Yazdır
Süper Lig'de 9 kulüp PFDK'ye sevk edildi

TFF'den yapılan açıklamaya göre, Galatasaray, Kasımpaşa, Fenerbahçe, Adana Demirspor, Net Global Sivasspor, Trabzonspor, Corendon Alanyaspor, Beşiktaş ve Gaziantep FK farklı gerekçelerle disipline verildi.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, Yeni Malatyaspor, Kocaelispor, Boluspor, Fatih Karagümrük, Amed Sportif Faaliyetler ve Ahlatcı Çorum FK de PFDK'ye gönderildi.

Hukuk Müşavirliği ayrıca İkas Eyüpspor Antrenörü Arda Turan, Kasımpaşa Teknik Direktörü Sami Uğurlu ile Boluspor Kulübü idarecisi Mahmut Çimender'i disipline sevk etti.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber