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Bursa'da ruhsatsız silah ve tefeci operasyonu: 34 gözaltı

BURSA'da yüksek faizle borç veren tefecilere ve ruhsatsız silah ticareti yapan şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 34 kişi gözaltına alınırken, 12 ruhsatsız tabanca, 25 tüfek, 12 kuru sıkı tabanca, çok sayıda fişek ve kartuş da ele geçirildi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 13 Ağustos 2024 20:26, Son Güncelleme : 13 Ağustos 2024 20:27
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Bursa'da ruhsatsız silah ve tefeci operasyonu: 34 gözaltı

Bursa Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize İşlerle Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, Mustafakemalpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde ruhsatsız silah ticareti ve yüksek faizle borç veren 37 şüpheliye yönelik çalışma başlattı. Araştırmada 3 şüphelinin yüksek faizle 17 mağdura toplamda 5 milyon 512 bin lira para gönderdiği tespit edildi. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından harekete geçen ekipler, Mustafakemalpaşa, Karacabey ve Orhangazi ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Özel Harekat ekipleri tarafından şafak vakti 44 eve baskın yapıldı. Direnen bazı şüphelilerin evlerine kapıları koçbaşı ile kırılarak girildi. Operasyonda 34 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda 12 ruhsatsız tabanca, 25 tüfek, 12 kurusıkı tabanca, 5 bin 153 fişek, 195 kartuş, 25 gram uyuşturucu madde ve silah yapımında kullanılan birçok malzeme ele geçirildi.

Operasyon kapsamında 3 kişinin arama çalışmaları devam ederken, gözaltına alınan şüpheliler İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Burada yapılan işlemlerinin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi.

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