FETÖ şüphelileri Yunanistan'a kaçmaya hazırlanırken yakalandı

Emniyetteki işlemlerinin ardından Edirne Adliyesine getirilen şüphelilerden FETÖ şüphelisi Ü.E. ile insan kaçakçılığı yaptığı iddia edilen D.K ve B.K. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kamyonetteki aramada Yunanistan'a kaçmaya hazırlanan 4 FETÖ şüphelisi, 5 düzensiz göçmen ile insan kaçakçılığı yaptığı öne sürülen 2 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışma sonrası kent merkezinde bir kamyoneti durdurdu.

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