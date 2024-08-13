Instagram açıldı diye lokma döktürüp dağıttı

Instagram'a erişimin 8 gün aradan sonra açılması üzerine sözünü tutan genç girişimci, Aktekke 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda 500 kişilik lokma döktürüp dağıttı. Türkiye'de 2 Ağustos'ta erişime kapatılan Instagram, 8 gün boyunca kapalı kaldı ve bu durum, e-ticaretle uğraşan pek çok kişiyi olumsuz etkiledi. Karaman'da e-ticaret faaliyetleri ile uğraşan Mustafa Emirhan Pirgon da planlamış olduğu reklamlar duraklatıldığı için bu durumdan olumsuz etkilendi. "Instagram yeniden açılırsa lokma dağıtacağım" diyen 20 yaşındaki genç, Instagram'ın yeniden erişime açılmasının ardından akşam saatlerinde Aktekke 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda 500 kişilik lokma tatlısı döktürerek vatandaşlara dağıttı. Led ekranda yazan "Instagram'ın hayrına" yazısını gören vatandaşlar ise lokmanın Instagram'ın hayrına dağıtıldığını öğrendiklerinde şaşkınlıklarını gizleyemedi.

"Instagram açılırsa lokma dağıtacağım demiştim"

Instagram'ın açılması üzerine lokma tatlısı dağıtan Mustafa Emirhan Pirgon, "Instagram açıldığı için, Instagram'ın hayrına lokma dağıtıyorum. Ben aktif olarak Instagram üzerinden e-ticaretle uğraşıyorum ve düzenli olarak Instagram'a reklam veriyoruz. Gelen erişim engeliyle birlikte reklamlarımız durduruldu. Erişim engelinin kaldırılması sonrası lokma dağıtmak istedim. Instagram üzerinden birçok küçük ve büyük işletme, influencerlar dahil olmak üzere ekmek yiyor. Aslında buradaki pazar büyük bir pazar. Instagram'ın 8 gün boyunca kapalı kalması ekonomik anlamda da epey etki oluşturdu. Bu kapanıştan biz de olumsuz etkilendik ve Instagram açılırsa lokma dağıtacağım demiştim. Şu an 500 kişilik lokma dağıtıyoruz" dedi.

Önce şaşırdılar, sonra lokmadan yediler

Dağıtılan lokmadan tadan Gökhan Akın, "Instagram açılıyor, bir genç kardeşimiz de lokma dağıtıyor. Ne diyelim" derken, Tevfik Odabaşı, "Gençlerin böyle geleneksel adetlerimizle günümüz avantajlarını bir araya getirmesi hoşumuza gidiyor. Girişimci ruhun önde olduğu güzel bir organizasyon olduğunu düşünüyorum" diye konuştu. "Herkes bir tatlı yesin" diyen 70 yaşındaki Hatime Pirgon da, "Instagram'da dolaşıyordum. O yüzden açıldığına mutlu oldum. Hele gençler için daha çok mutlu oldum. Herkes bir tatlı yesin" dedi. Instagram'ın açılışını lokma ile kutlamanın çok iyi olduğunu söyleyen Barış Taşçı ise, "Gerçekten çok şaşırdım görünce. Instagram'ın eksikliğini çok hissetmiştik ve açılışını da böyle kutlamak çok iyi oldu" diye konuştu.

"İlk defa başıma böyle bir şey geldi"

Instagram'ın açılışı için lokma yaparak hayatında bir ilki yaşadığını belirten lokmacı Murat Gülcemal, "İlk defa başıma böyle bir şey geldi. Normalde ben cenazede, şenlikte, düğünde lokma yaparım. İlk başta Instagram için lokma teklifi gelince tuhaf geldi ve ciddi mi söylüyor diye düşündüm. Baktım, iş ciddiye bindi; gerçekten Instagram içinmiş, şaşırdım. Yaptıran arkadaşa hayırlı olsun" dedi.