Bakanlıktan 2828 Sayılı Kanunla yerleşenler hakkında uyarı

Bilindiği üzere, 2828 sayılı Kanun kapsamında korunma ve bakım ihtiyacı bulunan çocuklar arasından korunma kararları sona erenler istekleri doğrultusunda kamu kurumlarına devlet memuru olarak atamaları gerçekleşmektedir.



2828 sayılı Kanun çerçevesinde devletimiz eliyle yetişen, desteğe ihtiyaç olan bu gençlerimize kamuya giriş hakkının bir defa verilmesi sebebiyle, hayata tutunmaları için psikososyal desteğe ihtiyaç duymaları halinde ilgili kamu idarelerince İl Müdürlükleriyle iletişime geçilmesi konusunda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından tüm kamu idarelerine yazı gönderilmiştir.



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