Bakanlıktan 2828 Sayılı Kanunla yerleşenler hakkında uyarı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 2828 sayılı Kanun kapsamında yerleşenler hakkında iş hayatına uyum konusunda gereken tedbirlerin alınması konusunda tüm kamu kurum ve kuruluşlarına uyarıda bulundu!
Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Haber Giriş : 13 Ağustos 2024 21:38, Son Güncelleme : 13 Ağustos 2024 22:01
Bilindiği üzere, 2828 sayılı Kanun kapsamında korunma ve bakım ihtiyacı bulunan
çocuklar arasından korunma kararları sona erenler istekleri doğrultusunda kamu
kurumlarına devlet memuru olarak atamaları gerçekleşmektedir.
2828 sayılı Kanun çerçevesinde devletimiz eliyle yetişen, desteğe ihtiyaç olan
bu gençlerimize kamuya giriş hakkının bir defa verilmesi sebebiyle, hayata tutunmaları
için psikososyal desteğe ihtiyaç duymaları halinde ilgili kamu idarelerince
İl Müdürlükleriyle iletişime geçilmesi konusunda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
tarafından tüm kamu idarelerine yazı gönderilmiştir.
İŞTE BAKANLIK YAZISI!