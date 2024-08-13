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Ömer Çelik: YRP, AK Parti'ye kaybettirmek amacıyla hareket etti

AK Parti Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, "Yeniden Refah Partisi, yerel seçimlerde birçok yerde müstakil bir siyaset izlememiş, AK Parti'ye kaybettirip CHP'ye kazandırmak amacıyla hareket etmiştir" dedi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 13 Ağustos 2024 21:56, Son Güncelleme : 13 Ağustos 2024 22:45
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Ömer Çelik: YRP, AK Parti'ye kaybettirmek amacıyla hareket etti

AK Parti Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Yeniden Refah Partisi'nin hür iradeleriyle AK Parti'nin eser ve hizmet siyasetine katılma iradesini gösteren belediye başkanlarını töhmet altına bırakmaya çalışmakta olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Yeniden Refah Partisi, yerel seçimlerde birçok yerde müstakil bir siyaset izlememiş, AK Parti'ye kaybettirip CHP'ye kazandırmak amacıyla hareket etmiştir. Sadece bu amaçla, geçmişte AK Parti'de siyaset yapmış isimlere teklif götürme yoluna gitmesi siyasi ilkeler açısından yüzleşmeleri gereken bir durumdur. Siyasi ahlak ve şantajdan bahsedenlerin en başta kendilerinin bu kavramları dikkate almaları gerekir.

CHP'ye seçim kazandırmayı siyasi amaç haline getirenlerin bugünkü açıklaması, hür iradesiyle hareket eden belediye başkanları üzerinde köhne bir vesayet kurma çabasıdır.

Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye ve dünya siyasetine damga vurmuş eser siyasetinin adresi olan AK Parti'nin kapısı, bu millete ilkeler temelinde hizmet etmek isteyen tüm belediye başkanlarına açıktır."

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