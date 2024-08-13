BM ve AB, İsrailli Bakan Ben-Gvir'in Mescid-i Aksa baskınını kınadı

'Emekli Yılı'nda emekli indirimleri neler?
'Emekli Yılı'nda emekli indirimleri neler?
'Öğretim üyesi, YKS'de eksi netle fizik bölümüne yerleşti' iddiası yalanlandı
'Öğretim üyesi, YKS'de eksi netle fizik bölümüne yerleşti' iddiası yalanlandı
Bakan Fidan: 'Ankara Süreci' devam ediyor ve bizler kararlıyız
Bakan Fidan: 'Ankara Süreci' devam ediyor ve bizler kararlıyız
Açık öğretim liselerine nakil ve geçişlerde yeni düzenleme
Açık öğretim liselerine nakil ve geçişlerde yeni düzenleme
Bakan Yumaklı: Tarım, siyaset üstü bir meseledir
Bakan Yumaklı: Tarım, siyaset üstü bir meseledir
Konut satışları temmuzda hızlandı
Konut satışları temmuzda hızlandı
TBMM olağanüstü toplanıyor: Abbas Genel Kurul'a hitap edecek
TBMM olağanüstü toplanıyor: Abbas Genel Kurul'a hitap edecek
MEB'den okul-aile iş birliğini güçlendirecek dizi film 'Velivizyon'
MEB'den okul-aile iş birliğini güçlendirecek dizi film 'Velivizyon'
Üniversitelilerin barınma çıkmazı: Fiyatlarda yüzde 60 artış
Üniversitelilerin barınma çıkmazı: Fiyatlarda yüzde 60 artış
Cevdet Yılmaz: Yeni müjdeler bekliyoruz
Cevdet Yılmaz: Yeni müjdeler bekliyoruz
Bakan Şimşek: Cari açığın yüzde 2'nin altına gerilemesini bekliyoruz
Bakan Şimşek: Cari açığın yüzde 2'nin altına gerilemesini bekliyoruz
TTK'den Görevde Yükselme Sınavı duyurusu
TTK'den Görevde Yükselme Sınavı duyurusu
15 belediye başkanı ve 2 milletvekili AK Partiye katılacak
15 belediye başkanı ve 2 milletvekili AK Partiye katılacak
Aile Sağlığı Merkezlerine yeni istihdam modeli
Aile Sağlığı Merkezlerine yeni istihdam modeli
İstihdam verileri: Sağlık sektöründe büyük artış!
İstihdam verileri: Sağlık sektöründe büyük artış!
AK Parti yeni anayasa çalışmalarına hız verdi
AK Parti yeni anayasa çalışmalarına hız verdi
Gıda Komitesi Bakan Şimşek'in ev sahipliğinde toplandı
Gıda Komitesi Bakan Şimşek'in ev sahipliğinde toplandı
'Borcu yoktur' yazısı için yeni düzenleme
'Borcu yoktur' yazısı için yeni düzenleme
Sivas'ta 4,1 büyüklüğünde deprem
Sivas'ta 4,1 büyüklüğünde deprem
YÖK Başkanı: Tek bir boş kontenjan bile kalmadı!
YÖK Başkanı: Tek bir boş kontenjan bile kalmadı!
Cari denge 9 ay sonra fazla verdi
Cari denge 9 ay sonra fazla verdi
Kişisel verileri ele geçiren siber casusluk şebekesi çökertildi
Kişisel verileri ele geçiren siber casusluk şebekesi çökertildi
Kaçak sünnet hayatını kararttı! Sağlık memuruna soruşturma açıldı
Kaçak sünnet hayatını kararttı! Sağlık memuruna soruşturma açıldı
Akdeniz'de 4.2 büyüklüğünde deprem
Akdeniz'de 4.2 büyüklüğünde deprem
Tarlada 3 liraya düşen domates markette 25-30 TL
Tarlada 3 liraya düşen domates markette 25-30 TL
'Yükselişe rağmen işsizlik oranı tek hanede ve OVP tahmininin altında'
'Yükselişe rağmen işsizlik oranı tek hanede ve OVP tahmininin altında'
Maske ve çelik yelekli saldırgan 5 kişiyi yaraladı
Maske ve çelik yelekli saldırgan 5 kişiyi yaraladı
Erdoğan ve AK Parti 23. yılına da iktidarda giriyor
Erdoğan ve AK Parti 23. yılına da iktidarda giriyor
Dolandırıcıların yeni numarası! İlan hesabını çalıp vurgun yapıyorlar!
Dolandırıcıların yeni numarası! İlan hesabını çalıp vurgun yapıyorlar!
Erdoğan istedi, AK Partili milletvekilleri sahaya indi!
Erdoğan istedi, AK Partili milletvekilleri sahaya indi!
Ana sayfaHaberler Dünya

BM ve AB, İsrailli Bakan Ben-Gvir'in Mescid-i Aksa baskınını kınadı

Birleşmiş Milletler (BM) ve Avrupa Birliği (AB), İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ile 2 bin 250 fanatik Yahudi'nin Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskını kınadı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 13 Ağustos 2024 22:20, Son Güncelleme : 13 Ağustos 2024 22:21
Yazdır
BM ve AB, İsrailli Bakan Ben-Gvir'in Mescid-i Aksa baskınını kınadı

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ile 2 bin 250 fanatik Yahudi'nin, polis koruması altında Doğu Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskın, Birleşmiş Milletler (BM) ve Avrupa Birliği (AB) tarafından kınandı.

BM Sözcü Yardımcısı Farhan Haq söz konusu baskını kınayarak, "Kutsal mekanlardaki statükoyu değiştirmeye yönelik her türlü çabaya karşıyız. Kudüs'teki diğer kutsal mekanlar gibi Mescid-i Aksa da kendi haline bırakılmalı ve bu mekanlar mevcut dini otoriteler tarafından kontrol edilmelidir. Bu tür davranışlar zararlıdır ve provokatiftir" dedi.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, AB'nin, Mescid-i Aksa'da statükonun ihlal edilmesini savunan Ben-Gvir'i şiddetle kınadığını belirterek, Avrupa Konseyi'nin geçtiğimiz haziran ayında yaptığı statükonun korunması çağrısını yineledi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber