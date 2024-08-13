Bakan Yerlikaya'dan Gazze'de 'soykırıma dur de' çağrısı

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "312 gündür soykırım devam ediyor." ifadesini kullandı.

Çocukların, yaşlıların, kadınların öldürüldüğünü belirten Yerlikaya, şunları kaydetti:

"İnsanlık, tüm insanlığın gözleri önünde öldürülüyor. Gazze'de 312 gündür devam eden soykırım, işgalci İsrail'in ve onları destekleyenlerin utançları olacak. Sonsuza dek. Biz, Filistinli kardeşlerimizin, mazlumların yanında olmaya devam edeceğiz. Soykırıma dur