Bakan Yerlikaya'dan Gazze'de 'soykırıma dur de' çağrısı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik yıkıcı saldırılarına ilişkin, "Soykırıma dur de" çağrısında bulundu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 13 Ağustos 2024 23:56, Son Güncelleme : 13 Ağustos 2024 23:58
Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "312 gündür soykırım devam ediyor." ifadesini kullandı.
Çocukların, yaşlıların, kadınların öldürüldüğünü belirten Yerlikaya, şunları kaydetti:
"İnsanlık, tüm insanlığın gözleri önünde öldürülüyor. Gazze'de 312 gündür devam eden soykırım, işgalci İsrail'in ve onları destekleyenlerin utançları olacak. Sonsuza dek. Biz, Filistinli kardeşlerimizin, mazlumların yanında olmaya devam edeceğiz. Soykırıma dur