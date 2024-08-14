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Meteoroloji Marmara ve Ege'yi işaret etti, tek tek uyardı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son raporuna göre bugün yurt genelinde sağanak beklenmiyor. Sıcaklıklar mevsim normalleri üzerinde seyredecek, Marmara kıyılarında ise kuvvetli rüzgar etkili olacak. İşte Ankara, İstanbul ve İzmir dahil il il hava durumu tahminleri ve detaylar...

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 14 Ağustos 2024 07:54, Son Güncelleme : 14 Ağustos 2024 06:40
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Meteoroloji Marmara ve Ege'yi işaret etti, tek tek uyardı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 14 Ağustos 2024 hava durumu tahminlerini paylaştı. Uzmanların 'Afrika sıcakları' uyarısı yurt genelinde etkisini hissettirecek, sıcaklıklar mevsim normalleri üzerinde seyredecek. Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında ise kuvvetli rüzgar bekleniyor.

SICAKLIKLAR KAVURACAK

Yapılan son değerlendirmelere göre; ülke genelinde yağış beklenmiyor. Kuzeydoğu kesimlerin yer yer parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığında da önemli bir değişiklik olmayacak. Batı ve kıyı kesimlerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmeye devam edecek.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın, Marmara, Kuzey Ege kıyıları ile Batı Karadeniz kıyılarında kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor. Meteoroloji, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği konusunda uyarıda bulundu.

ÜÇ BÜYÜK İLDE SON DURUM

3 büyükşehirdeki sıcaklıklara ilişkin de bilgi veren Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Murat Acar, Ankara'da mevsim normallerinin üzerinde olan sıcaklıkların 35 dereceye kadar yükseleceğini, yağış beklemediklerini belirtti.

İstanbul'da 3 gün boyunca kuzeydoğulu rüzgar görüleceğini ancak bunun fırtınaya dönüşmeyeceğini bildiren Acar, "İstanbul'da da sıcaklıklar mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyredecek. Yağış beklemiyoruz ama nemden dolayı hissedilen sıcaklık fazla olabilir" diye konuştu.

İzmir'in bazı ilçelerinde sıcaklıkların 40 dereceye kadar çıkacağını anlatan Acar, kentte sıcaklıkların mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üzerinde seyrettiğini söyledi.

İL İL HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

ANKARA 20°C, 35°C

Az bulutlu ve açık

İSTANBUL 25°C, 33°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR 27°C, 35°C

Az bulutlu ve açık

EDİRNE 22°C, 38°C

Az bulutlu ve açık

KOCAELİ 23°C, 34°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA 25°C, 38°C

Az bulutlu ve açık

ADANA 26°C, 37°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA 27°C, 38°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR 19°C, 36°C

Az bulutlu ve açık

KONYA 21°C, 33°C

Az bulutlu ve açık

BOLU 18°C, 34°C

Az bulutlu

SAMSUN 21°C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON 23°C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA 19°C, 36°C

Az bulutlu

DİYARBAKIR 24°C, 40°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 26°C, 40°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 28°C, 42°C

Az bulutlu ve açık

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