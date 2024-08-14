Hatay yakınlarında 4 büyüklüğünde deprem
AFAD'ta yer alan bilgiye göre, Hatay'ın Yayladağı ilçesine 119.07 KM mesafede yerin 13.04 kilometre derinliğinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 14 Ağustos 2024 09:05, Son Güncelleme : 14 Ağustos 2024 09:06
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Hatay yakınlarında 4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
Suriye'nin Hama bölgesinde geride bıraktığımız günden bu yana devam eden depremlere bir yenisi daha eklendi. Hatay'ın Yayladağı ilçesine 119.07 KM mesafede 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD'ın paylaştığı verilere göre saat 04.54'de meydana gelen deprem, yerin 13 KM derinliğinde gerçekleşti.