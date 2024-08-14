İzmir'deki orman yangınına müdahale sürüyor

Yamanlar Dağı'ndaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri dakikalar içinde bölgeye ulaştı.

Gece boyunca alevlerle mücadele eden ekiplere havanın aydınlanması ile birlikte 3 yangın helikopteri de katıldı.

Yangının kontrol altına alınması için havadan ve karadan müdahale devam ediyor.