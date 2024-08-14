4 milyona yakın genç indirimli olarak trenlerle seyahat etti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TCDD Taşımacılık tarafından 13 - 26 yaş arası gençlere tanınan yüzde 15 indirim uygulamasından 2024 yılının başından bugüne kadar 3 milyon 785 bin 622 gencin faydalandığını söyledi.

Bakan Uraloğlu,

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde son 22 yılda uyguladığımız demiryolu öncelikli politikalar sayesinde gençlerimizin de tren seyahatine olan ilgisi gün geçtikçe artıyor. Ülkemizi Yüksek Hızlı Tren ile tanıştırmamız, konvansiyonel hatlarda yaptığımız iyileştirmelerle seyahat konforunu artırmamız demiryolunun daha çok rağbet görmesine vesile oldu."

dedi.

2 milyon 382 bin 453 genç YHT ile seyahat etti

Bakan Uraloğlu, geleceğin teminatı gençler için uygulanan indirim politikası ile hem ekonomik hem konforlu hem de güvenli bir seyahat imkanı sunduklarını belirterek,

"İndirim uygulanan 13-26 yaş arasındaki gençlerimiz anahat, bölgesel ve Yüksek Hızlı Trenlerimize büyük bir ilgi gösterdi. 2024 yılının başından bugüne kadar anahat trenlerimizle 629 bin 848, bölgesel trenlerimizle 773 bin 321 ve Yüksek Hızlı Trenlerimizle 2 milyon 382 bin 453 genç vatandaşımız indirimli seyahat etti, sevdiklerine kavuştu, yeni yerler keşfetti. Toplamda 3 milyon 785 bin 622 gencimiz yüzde 15 indirimden faydalandı."

ifadelerini kullandı.

Eğitim veya iş Hayatının başında olan gençlere destek

Bakan Uraloğlu, gençlerimize yönelik tren indirimini hayata geçirmelerinin birkaç önemli nedeni olduğunun da altını çizerek,

"Eğitim veya iş hayatının başında olan gençlerimizi düşünerek, bütçelerini zorlamadan seyahat edebilmeleri için bu indirim imkanı sunduk. Böylece, ekonomik açıdan onları desteklemeyi ve çevreye duyarlı bir seyahat seçeneği olan demiryoluyla gençlerimizi bu tür ulaşım alternatiflerine yönlendirerek, hem doğayı koruma bilincini artırmayı hem de ülkemizin gelecekteki ulaşım politikalarına yön vermeyi amaçlıyoruz."

şeklinde konuştu.

Her gencin, hangi şartlarda olursa olsun, Türkiye'nin dört bir yanını keşfetmesini arzuladıklarını ifade eden Bakan Uraloğlu, ilerleyen dönemlerde de bu tür indirimlerle daha fazla gencin demiryolu ulaşımını tercih etmesini sağlamayı hedeflediklerini bildirdi.