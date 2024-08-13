Türk Ulaşım-Sen'den Bakan Uraloğlu'na ziyaret

ALBAYRAK, ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANI SAYIN ABDULKADİR URALOĞLU'NU ZİYARET ETTİ.

Albayrak ziyarette, ulaşım çalışanlarının sorunlarını dile getirerek, Havacılık Tazminatı başta olmak üzere, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, DHMİ, TCDD, TCDD Taşımacılık A. Ş., SHGM ve TÜRASAŞ çalışanlarının sorun ve talepleriyle ilgili hazırladığı raporu Sayın Bakana ileterek istişarelerde bulundu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Sayın Abdulkadir URALOĞLU ziyaretle ilgili yaptığı açıklamada : " Türk Ulaşım-Sen Genel Başkanımız Sayın Mustafa Nurullah Albayrak'ı bakanlığımızda ağırladık. Görüşmemizde, ulaştırma sektöründe çalışanların ihtiyaç ve taleplerine dair değerlendirmelerde bulunduk." dedi.

Albayrak, Sayın Bakana göstermiş olduğu yakın ilgiden dolayı teşekkür ederek, Türk Ulaşım-Sen olarak önceliğimiz devletimizin ve milletimizin çıkarlarını gözeterek, İlkemiz, Önce Ülkemiz düsturuyla, ilk günkü ilkelerimiz ve ülkümüzle ulaşım çalışanları adına hak alma mücadelemize Kırmadan dökmeden devam edeceğiz. Dedi.