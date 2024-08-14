Okul inşaatında feci ölüm: Bekçi asansör boşluğuna düştü

Olay, dün akşam saatlerinde Şemdinli ilçesinin Moda Mahallesi'nde yapımı devam eden 4 katlı Cumhuriyet İlk ve Ortaokulu'nun asansör boşluğunda meydana geldi.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net