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Okul inşaatında feci ölüm: Bekçi asansör boşluğuna düştü

Hakkari'de bekçilik yaptığı inşaat halindeki okulun asansör boşluğuna düşen 58 yaşındaki Ferzinde Sevik hayatını kaybetti.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 14 Ağustos 2024 14:44, Son Güncelleme : 14 Ağustos 2024 14:45
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Okul inşaatında feci ölüm: Bekçi asansör boşluğuna düştü

Hakkari'de okul inşaatının asansör boşluğuna düşen bekçi öldü.

Olay, dün akşam saatlerinde Şemdinli ilçesinin Moda Mahallesi'nde yapımı devam eden 4 katlı Cumhuriyet İlk ve Ortaokulu'nun asansör boşluğunda meydana geldi.

Sabah inşaata gelen işçiler, bekçi Ferzinde Sevik'nin cansız bedeni ile karşılaştı.

İşçiler, durumu hemen sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.

Sağlık ekiplerinin incelemesinin ardından 6 çocuk babası Sevik'in cenazesi, otopsi işlemleri için Şemdinli Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, cenazenin otopsi işlemlerinin ardından toprağa verileceği belirtildi.

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