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YKS'den 220 puan alan 70 yaşındaki kasap tercih yapmadı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 50 yıldır kasaplık yapan ve torununu teşvik için girdiği YKS'de 220 puan alan 70 yaşındaki Necmettin Özkan, gençlerin önüne geçmemek için tercih hakkını kullanmadı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 14 Ağustos 2024 14:57, Son Güncelleme : 14 Ağustos 2024 15:03
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Milyonlarca gencin üniversite hayalleri dün gerçek oldu.

ÖSYM, yerleştirme sonuçlarını açıklarken, kontenjanlar neredeyse tamamen doldu.

Bu süreçte Bursa'da ise öğrenenleri gülümseten bir olay yaşandı.

İnegöl'de yaşayan 50 yıllık 70 yaşındaki kasap Necmettin Özkan, torununa teşvik olmak amacıyla bu yıl YKS'nin ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) girdi.

600 BİN KİŞİYİ GERİDE BIRAKTI

Sonuçlar açıklanınca Özkan, yerleştirme puanıyla birlikte 220 puan aldı.

Özkan, yerleştirme puanı hesaplanan 2 milyon 755 bin 301 kişi arasında 2 milyon 181 bin 708'inci sıraya yerleşerek yaklaşık 600 bin adayı geride bıraktı.

GENÇLERİN ÖNÜNÜ KAPATMAMAK İÇİN TERCİH YAPMADI

Başarılı olduğu için büyük mutluluk yaşadığını söyleyen Özkan, sınava giren bir başka adayın önüne geçmemek için tercih yapmama kararı aldı.

"KENDİMİ DENEMEK İSTEDİM"

Sınava kendini denemek için girdiğini söyleyen Necmettin Özkan, laborantlık ve veteriner bölümlerinden tercih yapabilir durumda olduğunu belirterek,

"Tercih yapmadım. 'Neden' dersen, gençlerden birinin puanın önüne geçip de okul hayatını etkilemek istemedim. Ama bundan sonra ara tercihler olursa niyetim var yapmaya. Ben 220 puan aldım. Şu an vaziyet böyle. Sadece kendimi denemek istedim. Güzel bir puan aldım. Başka bir kardeşimizin önüne geçmemek için tercih yapmadım. Yalnız, ara tercihler yapabilirim bu zaman diliminde"

dedi.

Özkan, gelecek yıl sınava girip girmeme konusunda henüz karar vermediğini ifade ederken, torunun da İstanbul'da iç mimarlık okuyacağını kaydetti.

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