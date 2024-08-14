Erdoğan, AK Parti'ye katılan vekil ve belediye başkanlarına rozet taktı
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisine katılan milletvekili ve belediye başkanlarına rozetlerini taktı.
AK Parti'nin 23. kuruluş yıl dönümü programı düzenlendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisine katılan 18 ismi açıklayarak rozetlerini taktı. Burada bir konuşma yapan Erdoğan, "Partimize katılacak arkadaşlarımızı muhabbetle bağrımıza basarken, kendilerine AK Parti ailesine hoş geldiniz diyor, milletimize hizmet yolunda Mevla'dan üstün başarılar niyaz ediyorum" dedi.
AK Parti'ye katılan milletvekilleri
Seyithan İzsiz
Ahmet Ersagun Yücel
AK Partiye katılan belediye başkanları
Kırıkkale'nin Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen
Yeniden Refah Partili Arıcak'ın Bükardı Beldesi Belediye Başkanı Ali Açmaz
Doğanhisar Belediye Başkanı Ali Öztoklu
Şırnak/Uludere - Şenoba Belde Başkanı Alihan Babat
Ağrı Eleşkirt - Yayladere Belde Başkanı Selahattin Aysun
Şanlıurfa Birecik Belediye Başkanı Mehmet Begit
Yeniden Refah Partisi'nden Aziziye Belediye Başkanı Emrullah Akpunar
İyi Parti'den Horasan Belediye Başkanı Hayrettin Özdemir
Yeniden Refah Partisi'nden Köprüköy Belediye Başkanı Nevzat Karasu
Taşlıçay Belediye Başkanı Mehmet Ali Budak
Adana Saimbeyli Belediye Başkanı Mahmut Dal
Adana Feke Belediye Başkanı Cömert Özen
Muş Bulanık Yoncalı Belde Başkanı Fehim Kaya
Muş Merkez Yeşilova Belde Başkanı Ömer Faruk Yenilmez
Ordu Çaybaşı Belediye Başkanı Mesut Karayiğit
Samsun Ayvacık Belediye Başkanı Refahittin Şencan