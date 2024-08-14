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Erdoğan, AK Parti'ye katılan vekil ve belediye başkanlarına rozet taktı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisine katılan milletvekili ve belediye başkanlarına rozetlerini taktı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 14 Ağustos 2024 16:13, Son Güncelleme : 14 Ağustos 2024 16:54
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AK Parti'nin 23. kuruluş yıl dönümü programı düzenlendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisine katılan 18 ismi açıklayarak rozetlerini taktı. Burada bir konuşma yapan Erdoğan, "Partimize katılacak arkadaşlarımızı muhabbetle bağrımıza basarken, kendilerine AK Parti ailesine hoş geldiniz diyor, milletimize hizmet yolunda Mevla'dan üstün başarılar niyaz ediyorum" dedi.

AK Parti'ye katılan milletvekilleri

Seyithan İzsiz

Ahmet Ersagun Yücel

AK Partiye katılan belediye başkanları

Kırıkkale'nin Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen

Yeniden Refah Partili Arıcak'ın Bükardı Beldesi Belediye Başkanı Ali Açmaz

Doğanhisar Belediye Başkanı Ali Öztoklu

Şırnak/Uludere - Şenoba Belde Başkanı Alihan Babat

Ağrı Eleşkirt - Yayladere Belde Başkanı Selahattin Aysun

Şanlıurfa Birecik Belediye Başkanı Mehmet Begit

Yeniden Refah Partisi'nden Aziziye Belediye Başkanı Emrullah Akpunar

İyi Parti'den Horasan Belediye Başkanı Hayrettin Özdemir

Yeniden Refah Partisi'nden Köprüköy Belediye Başkanı Nevzat Karasu

Taşlıçay Belediye Başkanı Mehmet Ali Budak

Adana Saimbeyli Belediye Başkanı Mahmut Dal

Adana Feke Belediye Başkanı Cömert Özen

Muş Bulanık Yoncalı Belde Başkanı Fehim Kaya

Muş Merkez Yeşilova Belde Başkanı Ömer Faruk Yenilmez

Ordu Çaybaşı Belediye Başkanı Mesut Karayiğit

Samsun Ayvacık Belediye Başkanı Refahittin Şencan

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