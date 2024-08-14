52 yaşındaki komiser, kalp krizine yenik düştü

Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü Personel Büro Amirliğinde görevli komiser Levent Doğan, senelik izindeyken dün Aydın İli Didim ilçesinde denizde rahatsızlanarak kalp krizi geçirdi. Didim Devlet Hastanesi kaldırılan Doğan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Evli ve 2 çocuk babası olan Doğan için bugün İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde tören düzenlendi. Merhum Komiser Levent Doğan için saygı duruşunda bulunulmasının ardından özgeçmişi okundu. Kur'an-ı Kerim okunması sonrası dua edildi. Emniyet Müdürü Burak Lehimer, "Değerli bir arkadaşımızı kaybetmenin hüznünü yaşıyoruz, Başımız sağ olsun 'dedi.

Doğan'ın cenazesi, törenin ardından toprağa verilmek üzere Kırşehir'e gönderildi. Törene, Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, İl Emniyet Müdürü Hasan Yiğit, İlçe Emniyet Müdürü Burak Lehimer, meslektaşları ailesi ve basın mensupları ile yakınları katıldı.