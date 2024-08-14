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İYİ Parti'den AK Parti'ye geçen İzsiz: Tekrar yuvamda olmanın mutluluğunu yaşıyorum

İYİ Parti'den istifa ederek AK Parti'ye katılan İstanbul Milletvekili Seyithan İzsiz, ''Tekrardan yuvamda olmanın mutluluğunu yaşıyorum" dedi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 14 Ağustos 2024 17:05, Son Güncelleme : 14 Ağustos 2024 17:07
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İYİ Parti'den AK Parti'ye geçen İzsiz: Tekrar yuvamda olmanın mutluluğunu yaşıyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin 23'üncü Kuruluş Yıl Dönümü Programı'nda İYİ Parti'den istifa ederek AK Parti'ye geçen İstanbul milletvekili Seyithan İzsiz'e parti rozetini taktı. Programın ardından çıkışta basın mensuplarına açıklamada bulunan Seyithan İzsiz, ''Saygıdeğer Cumhurbaşkanımızın daveti üzerine bugün yuvam olan, evim olan AK Parti'de tekrardan bulunmanın huzurunu ve de mutluluğunu yaşıyorum. İYİ Parti'den aday olduğum süreçten bugüne dek şahsımla alakalı aslı astarı olmayan maalesef birçok dedikodu ve de fitne üretildi. Siyasette yutkunma sanatı kıymetlidir ve de değerlidir. Ancak belki vakti geldiğinde birçok şeyi ifade etmekte fayda var. Bu itibarla ben AK Parti ile Türkiye'nin geleceğine dair yeniden umudun yeniden icraatların yeniden şahlanış dönemlerinin yaşanacağına inanıyorum. Bu itibarla tekrardan yuvamda olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Zaman içerisinde sizlerin de daveti üzerine inşallah birçok açıklamam olacak hem şahsıma hem de içinde bulunduğum sürece dair. Bu itibarla şimdilik hepinize çok teşekkür ediyorum. Ve de kalbi şükranlarımı başta sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere partimizin tüm bireylerine yönelik ifade ediyorum. Hepinize saygılar, sevgiler sunuyorum'' diye konuştu.

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