Cezaevinden izinli çıktı, adaya yüzerek kaçmaya çalışırken yakalandı
Antalya'da tutuklu bulunduğu cezaevinden izinli olarak çıkıp geri teslim olmayan firari, yüzerek adaya geçmeye çalışırken denizde yakalandı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 14 Ağustos 2024 17:39, Son Güncelleme : 14 Ağustos 2024 17:40
Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanlığı ekipleri, tutuklu bulunduğu cezaevinden izinli olarak çıkıp geri teslim olmayan M.H.K. isimli cezaevi firarisini aramak için çalışma başlattı. Ekipler, M.H.K.'yi, Kaş ilçesi Başak Adası önlerinde yüzerek Kızılhisar Adası'na geçmeye çalışırken yakalayarak gözaltına aldı.
M.H.K., işlemlerinin ardından Kaş Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi.