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Filistin Devlet Başkanı Abbas, Ankara'ya geldi

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, TBMM'ye hitap etmek üzere Ankara'ya geldi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 14 Ağustos 2024 19:10, Son Güncelleme : 14 Ağustos 2024 19:14
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Filistin Devlet Başkanı Abbas, Ankara'ya geldi

Abbas ve beraberindeki heyeti Ankara'ya getiren uçak, saat 18.20'de Esenboğa Havalimanı'na indi.

Havalimanında Abbas'ı, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Filistin'in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa ve çok sayıda yetkili karşıladı.

Abbas'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesi ve TBMM Genel Kuruluna hitap etmesi bekleniyor.

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