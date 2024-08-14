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Kılıçdaroğlu: Akşener dava açacakmış, açsın ne olacak?

ESKİ CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in kendisine dava açacağı yönündeki soru üzerine, "Türkiye'nin bu kadar ciddi sorunları varken Sayın Akşener dava açacakmış, açsın ne olacak?" dedi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 14 Ağustos 2024 20:19, Son Güncelleme : 14 Ağustos 2024 20:53
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Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu Ankara'daki Mustafa Kemal Mahallesi Barış Sitesi'ndeki ofisinde ziyaret etti. Basına kapalı gerçekleşen görüşme yaklaşık 1 saat 30 dakika sürdü. Davutoğlu ve Kılıçdaroğlu görüşme sonrasında basın mensuplarına açıklamada bulundu. Kılıçdaroğlu, "Doğal olarak Türkiye'nin sorunlarını konuştuk. Ekonomi, teknoloji, dış politika, bürokrasi ve Türkiye'nin içinde bulunduğu tabloyu konuştuk. Dolayısıyla dertleştik birazda. Çözümler konusunda da zaten daha önce 6 genel başkan ortak mutabakat metnini hazırlamıştık, o metin üzerinde de konuştuk. Onun da yeri zamanı gelince güncellenmesi gerektiği konusunda da aşağı yukarı düşüncelerimizi birbirimize aktardık" ifadelerini kullandı.

'SİYASİ LİDERLERİN GÖRÜŞ ALIŞVERİŞİNİ ARTIRMASI LAZIM'

Davutoğlu ise misafirperverliği için Kılıçdaroğlu'na teşekkür ederek, "CHP Genel Başkanlığı'ndan ayrıldıktan sonra çok büyük bir nezaketle bizi ziyarete gelmişlerdi. O ziyarete gecikmeli de olsa iade-i ziyaret ile telafi etmek istedik. Tabii hem Sayın Genel Başkan hem ben, Türk siyasetinde, devlet hayatında geçmişte milletimizin verdiği imkanlarla ciddi tecrübe sahibi olduk. Bunları paylaşmak hele hele böyle kritik bir dönemde paylaşmak her şeyden önce bir vazifedir. Uluslararası konjonktürden başlayarak Türkiye ölçeğine indik ve Türkiye'yi bekleyen riskler, olabilecek gelişmeler konusunda özellikle çevremizdeki savaş ihtimali de dahil olmak üzere var olan savaşlar var ve bir de tansiyonun gittikçe yükselmesi var. Böyle kritik bir aşamada siyasal görüş ayrılıklarını bir kenara koyarak, tecrübe sahibi herkesin bir diğeri ile açık yüreklilikle kaygılarını paylaşması lazım. Türkiye'de uzun zamandır siyasi liderler arasında maalesef istenen diyalog ortamı oluşmadı. 6'lı masada aslında biz hedef olarak; hem toplumsal barışı, kitleleri birbirine yakınlaştırmayı hem de siyasi liderler arasında istişare zemini açısından önemli görmüştük. Tabii o geride kaldı şu an yeni bir konjöktür var ama hepimizin benimsemesi gereken, toplumsal kesimlerin barışması, karşılıklı anlayış içerisinde siyasi liderlerinde bunu teşvik etmesi ve görüş alışverişini de artırması lazım. Çok güzel bir sohbet oldu, özlemiştik" diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in CHP Genel Başkanlığı adaylığı için, 'Soruları cevaplamak için henüz erken' şeklindeki sözleri ve Soyer ile yemekte bir araya gelmesine ilişkin soruya, "Onu Tunç Bey'e soracaksınız, bana değil" dedi.

'TÜRKİYE'NİN CİDDİ SORUNLARI VAR'

Kılıçdaroğlu, eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in kendisine dava açacağına yönelik soru üzerine, "Türkiye'nin bu kadar ciddi sorunları varken Sayın Akşener dava açacakmış, açsın ne olacak?" değerlendirmesinde bulundu.

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